認識肺纖維化／壽星慶生吹不熄蠟燭 留心肺功能出問題

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
預防肺纖維化應定期檢查 。 圖/123RF
預防肺纖維化應定期檢查 。 圖/123RF

自體免疫疾病共病多，振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興指出，自體免疫疾病包括類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、多發性肌炎、皮肌炎、乾燥症、硬皮症等，患者均容易出現共病，其中又以肺纖維化最需提高警覺。

在自體免疫共病中，最多患者為類風濕關節炎，其次為乾燥症，臨床顯示，約30％至50％的類風濕關節炎患者會合併肺纖維化，至於硬皮症合併肺纖維化的比率最高，且70％至80％肺部功能會變差。

李信興提醒，自體免疫共病絕非只限於單一器官或是單一表現，因為這是全身性的疾病，可能引發看不見的「內傷」，例如，不可能只有關節出現問題，包括眼睛、肺部都可能異常。

李信興強調，除了表徵病症之外，任何一種自體免疫疾病均會侵襲內部器官，一旦侵襲肺部，就可能造成肺纖維化，建議自體免疫疾病患者務必定期回診，接受肺功能檢查，包括胸部X光，另以吹氣來檢測肺活量。

另外，從日常生活中的肺活量變化，也可看出端倪，例如，至KTV唱歌，習慣飆高音，但最近卻飆不上去；慶生時，連吹蠟燭都無法吹熄，這就代表肺功能異常。

台北榮總過敏免疫風濕科主任蔡長佑指出，肺部就像是乾的海綿，一旦處於發炎狀態，就如同浸泡在水中會逐漸變重，且沒有彈性，此時容易喘，一走路或是爬樓梯就會喘到不停，建議定期3個月做一次肺功能檢查，如有異常，可安排高解析電腦斷層掃描（HRCT），有助確診。

由於傳統X光檢查，無法掃描肺葉末梢微細構造，因而無法診斷瀰漫性肺疾病，但高解析度電腦斷層掃瞄是用1至1.5mm厚度掃描，瞭解肺間質或氣道結構，在診斷瀰漫性肺疾病上出現顯著進展。

高解析度電腦斷層掃瞄因解析度超高，目前用來診斷肺間質疾病或是瀰散性肺部疾病，例如，肺部是否呈網狀、類似蜂窩形狀、結構扭曲及體積減少等。此外，高解析電腦斷層掃描也屬可診斷早期肺癌的必要檢查。

自體免疫患者如何保護肺部？李信興強烈建議，老菸槍首先務必戒菸，以及避免二手菸，因為香菸裡充滿許多有毒物質，吸進肺部組織，就會讓細胞凋亡。

第二為遠離空汙，外出時，應該戴口罩，如果空汙嚴重，應避免外出。不過，留在室內時，最好使用空氣清淨器，去除空氣中的懸浮微粒以及有毒物質。

第三為不要因為容易喘，就整天窩在家裡，不走動、不運動，這樣反而會讓肺部功能變得更差，建議一步一步增加運動量，例如在校園操場或是公園快走，等到體力充沛再試著爬山。運動過程中，也需要瞭解自己的呼吸狀況，如突然覺得喘或累就應回診，請醫師評估肺功能。

蔡長祐則強調，「身體是一體的」，自體免疫疾病患者身體各處都可能出現病變，如出現異常症狀，建議先至家醫科就診，再由醫師視情況轉介至其他科別。

患者 類風濕性關節炎 器官

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