認識肺纖維化／肺纖維化致命 自體免疫五大風險族群

國內自體免疫疾病患者超過12萬人，深陷肺纖維化風險，尤其是類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾燥症、皮肌炎和硬皮症患者更是五大高風險族群。醫師指出，除治療疾病本身之外，建議定期接受肺功能檢測，有望在間質性肺病階段就開始治療，避免肺纖維化擴大蔓延。

根據衛福部相關數據顯示，國內自體免疫疾病患者年增4千例，近10年患者人數成長73％。中華民國風濕病醫學會理事長蔡長祐指出，自體免疫疾病位居十大傷病第3名，僅次於癌症、精神疾患。

蔡長祐解釋，自體免疫疾病會被列為重大傷病，是因原本負責對抗外來疾病，存在於自體免疫系統中的抗體和細胞基數，因未知的原因開始攻擊自身，同時也會侵犯到重要器官造成傷害，尤其肺部是人體關鍵的呼吸器官，不得不慎。

振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興指出，自體免疫疾病包含類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾燥症、皮肌炎和硬皮症等，除表面皮膚症狀外，很容易會有「內傷」，看不見的傷害潛藏在內臟器官，近來引發肺部共病的間質性肺病受到關注。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志解釋，所謂的間質性肺病，是因肺間質產生大量異常纖維，也就是疤痕組織，當疤痕組織愈變愈厚將影響肺部功能，而這種疤痕的醫學術語稱為肺纖維化。

台北榮總過敏免疫風濕科主治醫師劉志偉說，肺纖維化會使得肺泡無法正常膨脹縮小，導致肺部無法行使氣體交換功能，患者最終會因長期缺氧而引發肺功能惡化相關併發症，增加死亡風險。

李信興說，自體免疫疾病引發的間質性肺病中，有30％機會將發展成漸進性纖維化間質性肺病，且肺纖維化是自體免疫疾病患者的死亡主因，尤其是硬皮症患者。

據統計資料顯示，硬皮症患者中有70％至80％會合併肺纖維化，比率最高；其次是皮肌炎及多發性肌炎，近50％的患者會合併間質性肺病；類風濕性關節炎患者中，則有10％會合併間質性肺病，10年存活率僅剩一般患者的一半。

蔡長祐說，由於自體免疫疾病的症狀表現包羅萬象，有些患者甚至還沒出現表面皮膚及肌肉發炎、關節腫脹等症狀，就先出現容易喘、累、乾咳的情形，輾轉在各科別就醫才確診，肺部纖維化已到某種程度。

肺纖維化早期症狀其實有跡可循。林孟志說，若患者發現長達2個月以上，持續「乾咳、容易喘、容易疲累」就需進一步就醫檢查、接受治療。

不過，由於現代人缺少運動或自體免疫疾病患者身體不便，李信興說，「一般人如果不運動，一半的肺功能就夠用」。以家庭主婦或運動量少、類風濕性關節炎、皮肌炎等患者來說，由於關節或肌肉症狀影響，平常就很少活動，而且人其實用不到太多肺功能，因而難以發現早期症狀。

李信興建議，自體免疫疾病患者每3至6個月可定期進行肺功能檢測，若需要進一步檢查，可一年進行一次高解析電腦斷層掃描（HRCT）確認肺纖維化的進展範圍。

林孟志說，常見的肺功能檢查，會以聽診器聽診後背下肺葉，也會照胸部X光片檢查是否有出現毛陰影，其餘包含肺功能的吹氣檢查等，來判斷肺功能是否異常。

台大醫院免疫風溼過敏科主任謝松洲則說，自體免疫病若存在與肺纖維化有關的抗體，可預期在未來3至5年內免疫系統會侵犯肺部。因此，自體免疫疾病患者愈早診斷用藥治療可校正免疫失衡，避免器官併發症。