移民署警政署成立專案小組 全力找尋女移工

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

對於和確診移工接觸卻在二日逃逸的越南籍女移工，警政署及移民署已組成專案小組，比照重大刑案辦理，務必在最短時間找到人；據了解，目前各縣市警察單位與移民署外勤隊已接獲通報，將針對女移工的行動軌跡進行分析與追查。

移民署外勤隊都已接獲上級指令，全力追查逃逸女移工下落，同時警政署也通報各縣市警察局協尋；據了解目前警方及移民署已調閱女移工最後出現地附近的監視器畫面，以同心圓方式擴大搜尋。

另外警方與移民署也分別針對女移工的手機通訊、交往圈進行分析，若女移工接觸他人，也將會與接觸對象報告指揮中心，並後續進行篩檢與隔離。

一名移民署外勤隊官員表示，目前先就女移工的可能下落進行分析，一旦確定可能位置，不管是警方或移民署，將會戴面罩、穿隔離衣、手套腳套，進行全面的防護，以確保第一線同仁的安全。

警政署昨天晚間指出，警察機關協尋居家隔離或檢疫失聯者，已組成專案小組，務求在最短時間內尋獲，藉以防堵疫情破口，移民署則說會全力找人。

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