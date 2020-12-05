他兩年減掉63公斤 過去一天的餐費現在可吃一周

肥胖近年已快成為「國安問題」，肥胖不僅可能造成不孕，也無法在軍營服役，衛福部國健署調查，國內每二人就有一人肥胖。過去民眾面對「不可承受之重」，有人選擇減重手術，近年健身風氣風行，之前最常接受減重手術的40歲以下族群減少，55歲以上患者接受減重手術比率增加。

台北醫學大學附設醫院體重管理中心主任王偉表示，別輕忽肥胖帶來的風險，研究顯示，肥胖會增加糖尿病、心血管疾病、呼吸中止症、退化性關節炎等，也會使男性精子品質及數量減少，增加不孕症風險。

世界衛生組織統計，2016年全球18歲以上成年人中，約19億有過重及肥胖困擾，平均每4人有1人肥胖；我國國民營養健康狀況變遷調查於2015年至2018年報告顯示，18歲以上成人過重及肥胖率由45.4％提高至47.1％，每2位成人就有1人肥胖，肥胖率還在增加中。

王偉觀察，近年減重手術趨勢，2007年40歲以下接受減重手術的患者占七成，其中30歲就有三成，但2010年後開始變化，40歲以下占整體六成六，55歲以上患者從2010年的2.6％增加到2014年的5.4％。

王偉分析，年輕人接受減重手術的比率降低，恐與健身風潮有關，肥胖的年輕人先尋求運動自救，再採取手術治療；55歲以上患者增加，恐與健保放寬對肥胖手術標準有關，年齡從原本55歲上調至65歲，BMI值的限制也從35改為32.5，提升中高齡患者意願。

王偉表示，千萬不要忽視「肥胖」，唯有減重才有辦法找回健康人生，一旦屬於病態型肥胖（BMI大於40）或是肥胖體重難以控制者等，都應該要尋求專業意見，根據統計，接受減重手術後，患者平均可在術後一年，減下23公斤的脂肪，幫助患者重拾健康。

北醫附醫體重管理中心日前舉辦感恩音樂會，邀請曾經動過手術的病友與會，25歲的謝任鎧從事音樂表演工作，曾赴日本音樂學校就讀，在校期間健檢出現警訊，讓他正視體重問題。在北醫接受胃袖狀切除手術後，身高180公分的他兩年後體重由138公斤減至75公斤，BMI由44.7降至23.1，站上舞台更有型。