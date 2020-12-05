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他兩年減掉63公斤 過去一天的餐費現在可吃一周

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學附設醫院體重管理中心舉辦感恩分享音樂會，術謝任鎧熱愛表演工作，瘦身前也因為體型讓他體力受限，影響表演生活。圖／北醫提供
台北醫學大學附設醫院體重管理中心舉辦感恩分享音樂會，術謝任鎧熱愛表演工作，瘦身前也因為體型讓他體力受限，影響表演生活。圖／北醫提供

肥胖近年已快成為「國安問題」，肥胖不僅可能造成不孕，也無法在軍營服役，衛福部國健署調查，國內每二人就有一人肥胖。過去民眾面對「不可承受之重」，有人選擇減重手術，近年健身風氣風行，之前最常接受減重手術的40歲以下族群減少，55歲以上患者接受減重手術比率增加。

台北醫學大學附設醫院體重管理中心主任王偉表示，別輕忽肥胖帶來的風險，研究顯示，肥胖會增加糖尿病、心血管疾病、呼吸中止症、退化性關節炎等，也會使男性精子品質及數量減少，增加不孕症風險。

世界衛生組織統計，2016年全球18歲以上成年人中，約19億有過重及肥胖困擾，平均每4人有1人肥胖；我國國民營養健康狀況變遷調查於2015年至2018年報告顯示，18歲以上成人過重及肥胖率由45.4％提高至47.1％，每2位成人就有1人肥胖，肥胖率還在增加中。

王偉觀察，近年減重手術趨勢，2007年40歲以下接受減重手術的患者占七成，其中30歲就有三成，但2010年後開始變化，40歲以下占整體六成六，55歲以上患者從2010年的2.6％增加到2014年的5.4％。

王偉分析，年輕人接受減重手術的比率降低，恐與健身風潮有關，肥胖的年輕人先尋求運動自救，再採取手術治療；55歲以上患者增加，恐與健保放寬對肥胖手術標準有關，年齡從原本55歲上調至65歲，BMI值的限制也從35改為32.5，提升中高齡患者意願。

王偉表示，千萬不要忽視「肥胖」，唯有減重才有辦法找回健康人生，一旦屬於病態型肥胖（BMI大於40）或是肥胖體重難以控制者等，都應該要尋求專業意見，根據統計，接受減重手術後，患者平均可在術後一年，減下23公斤的脂肪，幫助患者重拾健康。

北醫附醫體重管理中心日前舉辦感恩音樂會，邀請曾經動過手術的病友與會，25歲的謝任鎧從事音樂表演工作，曾赴日本音樂學校就讀，在校期間健檢出現警訊，讓他正視體重問題。在北醫接受胃袖狀切除手術後，身高180公分的他兩年後體重由138公斤減至75公斤，BMI由44.7降至23.1，站上舞台更有型。

謝任鎧說，自己從小吃飯速度快、食量大，三個大披薩可在一到兩小時吃完，體重一路破百至138公斤；體型讓他體力受限，上台演唱半小時就需要休息，有時還會喘不過氣，很不舒服。他笑說，術後食量變小，以前ㄧ周餐費4000元，現在可吃一個月，體力明顯改善，現在唱完全場沒問題。

目前從事音樂工作的謝任鎧於感恩分享音樂會與台北醫學大學附設醫院體重管理中心主任王偉合唱，感謝體管中心陪他走過減重之路。 圖／北醫提供
目前從事音樂工作的謝任鎧於感恩分享音樂會與台北醫學大學附設醫院體重管理中心主任王偉合唱，感謝體管中心陪他走過減重之路。 圖／北醫提供
台北醫學大學附設醫院體重管理中心舉辦感恩音樂會，主任王偉分享謝任鎧初到體管中心的點點滴滴。圖／北醫提供
台北醫學大學附設醫院體重管理中心舉辦感恩音樂會，主任王偉分享謝任鎧初到體管中心的點點滴滴。圖／北醫提供
台北醫學大學附設醫院體重管理中心舉辦感恩分享音樂會，謝任鎧成功減重63公斤，加上勤於健身，站上舞台更加有型。圖／北醫提供
台北醫學大學附設醫院體重管理中心舉辦感恩分享音樂會，謝任鎧成功減重63公斤，加上勤於健身，站上舞台更加有型。圖／北醫提供

肥胖 手術 減重

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