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永信李天德醫藥科技獎 醣質疫苗、幹細胞領域學者獲獎

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
第16屆「永信李天德醫藥科技獎」日前頒獎，由永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕致詞。 圖／永信藥品提供
第16屆「永信李天德醫藥科技獎」日前頒獎，由永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕致詞。 圖／永信藥品提供

第16屆「永信李天德醫藥科技獎」日前舉行頒獎典禮，兩位卓越醫藥科技獎得主分別是中研院生物化學研究所博士吳世雄、中國醫藥大學新藥開發研究所博士洪士杰，分別在醣質疫苗幹細胞領域的發展獲獎。另外選出四位青年醫藥科技獎、四位傑出論文獎及一位東南亞傑出論文獎。

吳世致力於醣質合成、分析、化學反應及結構。近年來，他發現具嚴重抗藥性，對老年人、慢性病患構成嚴重威脅的「鮑氏不動桿菌 （Acinetobacter baumannii）， 其Pseudaminic acid （Pse）為主要免疫分子，進而分離出酵素可水解Pse，研發醣質疫苗，期望藉此預防並對抗院內細菌的感染。

洪士杰則研究再生醫學及幹細胞治療策略，主要研究於「間葉幹細胞（mesenchymal stem cell）」，研究幹細胞在低氧情況下優化機轉，研發成果可運用於傷口癒合、血管新生、異體移植等，研究發表於頂尖雜誌，更擁有7項專利。這是永信李天德醫藥基金會首次獎勵幹細胞研究學者，代表生醫藥界發展新方向。

「青年醫藥科技獎」四位獲獎者分別為：台北榮總精神醫學部社區復健科主任李正達，研究頑固型憂鬱的之核心致病機轉；陽明大學臨床醫學研究所教授李美璇，運用整合性基因體、病毒與環境流行病學研究消化系統癌症風險、預測及精準醫療；清華大學生物醫學工程研究所教授陳韻晶，開發可調節腫瘤微環境之奈米藥物/基因載體系統；以及台大醫學院藥理學科暨研究所助理教授潘明楷，研究神經科學中動作控制理論及相關疾病。

「傑出論文獎」共有五位年輕得獎者，包括施柔合、許如秀、黃靖凱、劉津秀，分別在癌症研究、再生醫學、抗生素開發及僵直性脊椎炎有傑出研究成果與發表。「東南亞傑出論文獎」由來自馬來西亞University of Nottingham 的Premanand Krishnan獲得，獎勵他在indole alkaloid 藥物開發的貢獻。

「永信李天德醫藥科技獎」，由永信集團創辦人李天德自2005年設置，今年邁入第十六屆，歷年累計233位得獎人次。生技醫藥產業，是臺灣未來科技產業發展的重點，尤其今年在COVID-19影響下，台灣的醫藥科技研發能量，逐漸在國際間嶄露頭角。永信李天德醫藥科技獎激勵醫藥研發能量、培育醫藥人才發展，獲得國內外學術界重視與肯定。

第16屆「永信李天德醫藥科技獎」得獎人與永信李天德醫藥基金會執行長趙明明（前排左一）、董事長李芳裕（前排左四）、：永信藥品副董事長兼總經理李玲津（前排右一），合影。圖／永信藥品提供
第16屆「永信李天德醫藥科技獎」得獎人與永信李天德醫藥基金會執行長趙明明（前排左一）、董事長李芳裕（前排左四）、：永信藥品副董事長兼總經理李玲津（前排右一），合影。圖／永信藥品提供
第16屆永信李天德醫藥科技獎獎座。圖／永信藥品提供
第16屆永信李天德醫藥科技獎獎座。圖／永信藥品提供

幹細胞 癌症 疫苗

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