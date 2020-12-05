快訊

直播／新增3例境外移入 自愛爾蘭、德國及印尼入境

歷經萊牛風波 皇家傳承牛肉麵：等待發薪日比以往漫長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙子座流星雨來了！南瀛天文館13日辦「浪漫追星」活動

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
雙子座流星雨來了。圖／天文館提供
雙子座流星雨來了。圖／天文館提供

年度三大流星雨之一雙子座流星雨即將登場，觀星期在12月4至17日間，極大期預估14日凌晨，13日晚上適合進行流星雨觀測。南瀛天文館當晚舉辦「追星」活動。

南瀛天文館表示，當彗星進入太陽系，前進過程會受太陽風吹襲影響噴發粉塵、碎屑微粒等物質，這些物質沿著彗星軌道移動，因此當地球公轉而進入這些區域時，這些碎屑粉塵在短時間內大量地進入大氣層，因高速升溫燃燒而發光，形成了流星雨，這也是大部分的流星雨形成原因。

不過雙子座流星雨比較特別，它不是由彗星產生的流星雨，而是由「法厄同(Phaethon)」小行星所產生。

館方表示，觀賞流星雨是老少咸宜的活動，不需要任何專業天文設備，只要找個光害少、視野開闊的地方，躺下來往天頂看，便可捕捉到流星雨的蹤跡。雙子座流星雨的輻射點約在晚上7點從東北方升起，每小時最大流星率(ZHR)約為150顆，不過觀賞流星雨不用刻意盯著輻射點，整片天空都有可能看到流星，而當天的月相接近朔月，因此整晚都是觀賞流星雨的絕佳時機。

南瀛天文館規畫13日當晚6點至半夜12點，在館內賽堤廣場舉辦流星雨觀測活動，包含流星雨講座、望遠鏡實務觀測、星空導覽解說，以及有獎徵答抽好禮等活動。館方表示「全程免費無須報名，歡迎大家帶著愉悅的心，一同來享受浪漫又美麗的流星雨」。

雙子座流星雨來了。圖／天文館提供
雙子座流星雨來了。圖／天文館提供

流星雨 天文館 彗星

延伸閱讀

5個星座最懂閃避麻煩！巨蟹超圓融、惹毛牡羊會有鬥志

12星座「愛情弱點」大公開：巨蟹太過敏感 處女為愛忍耐

雙子座流星雨12月14日極大期 估每小時150顆

獅子座流星雨這3天極大期 仰德大道實施彈性交管

相關新聞

廢床墊堆積如山難拆解 清潔隊看到就「手軟」

台灣仍充滿城鄉差距，處理垃圾也是。目前從北到南，各縣市清潔隊都堆置少則數千張、多則上萬張的廢床墊等待拆解...

雙子座流星雨來了！南瀛天文館13日辦「浪漫追星」活動

年度三大流星雨之一雙子座流星雨即將登場，觀星期在12月4至17日間，極大期預估14日凌晨，13日晚上適合進行流星雨觀測。...

有影嘸？電腦網路成為婚姻成敗關鍵

電腦與網路似乎是現代人基本「配備」，卻也左右我們的生活，甚至還會影響婚姻，有年輕人因不會使用Google Map而失去姻...

疫情降低社會活動 器捐人數上半年減少3、4成

63歲的王繼華因多囊腎造成腎衰竭，民國107年開始接受腹膜套溪，頻進出醫院，只好離開大陸工作，生活也造成極大影響，很幸運...

登山求生技巧 學會衛星定位、離線軌跡安全有保障

消防署統計台灣山域事故，迷路及失蹤最普遍，占山域事故將近49%，而迷路失蹤也往往耗費大量搜救能量。除了衛星電話、無線電和...

6種「創意跨年」！用最不一樣的方式「跟2020說再見」

你想要怎樣跟2020說再見？今年跨年無法出國，向來點特別的，不妨試試以下6大跨年獨特玩法，在台北101近距離狂歡、乘坐豪...

台北宜蘭豪雨特報！ 新北基隆大雨 山區注意坍方

中央氣象局上午9時20分持續發布豪雨特報，東北季風影響，台北市山區已有局部豪雨發生，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海...

空中驚魂！ 旅客占廁所、拔燈管攻擊空姐 長榮回應了

長榮航空11月14日一架舊金山返台航班，發生空中驚魂。一名男性旅客多次將自己反鎖在廁所，前後占據兩間廁所逾3小時，甚至拿...

南寮漁港超坑？兩蟹一魚一菜收2340元 當地人：從不去

台灣人愛到海邊吃海產，但是因為「時價」鬧出糾紛的例子也不在少數，許多民眾前往消費時都會特別留意。有一名人妻在網路抱怨，日前和老公到新竹南寮漁港的一家海產店用餐，點了兩隻清蒸小蟹、一魚兩吃、一盤高麗菜和白飯，結帳發現金額高達2,340元，她氣得說「把南寮觀光客都嚇跑了！」，此文也釣出本地人撻伐。

台北宜蘭豪雨、新北基隆大雨！ 吳德榮：氣溫逐日緩升

東北季風影響，中央氣象局持續發布豪雨特報，今天台北市山區及宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及新北市山區易有局部大雨...

觀光業自救！推安心遊2.0住宿券

受疫情影響，國門遲未開放，觀光業者自己救自己，中台灣觀光產業聯盟串連全台旅宿業者，共同推出的民間版「安心遊二點○進擊住宿...

2款過敏、氣喘藥出包 回收335萬顆

過敏是國人常見疾病，不少民眾氣喘、鼻過敏等，衛福部食藥署昨天公布兩款回收藥品，分別是治療鼻過敏、蕁麻疹的「世達」希敏克膜...

熱門新聞

獨／猴硐崩山前司機員示警擋災 距山7米目擊噴漿壁裂開

台鐵東西交通中斷恐要4天才恢復 首都統聯加班支援

台鐵北往東路線中斷 北市府轉運站排隊人潮不斷

白目新郎邀「前任們」出席婚禮 一女致詞吐驚句全場冒冷汗

空中驚魂！ 旅客占廁所、拔燈管攻擊空姐 長榮回應了

這顏色太美！萊爾富限量5萬盒「松石綠」萊禮生醫炫彩醫療口罩12月6日開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。