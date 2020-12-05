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雙子座流星雨來了！南瀛天文館13日辦「浪漫追星」活動
年度三大流星雨之一雙子座流星雨即將登場，觀星期在12月4至17日間，極大期預估14日凌晨，13日晚上適合進行流星雨觀測。南瀛天文館當晚舉辦「追星」活動。
南瀛天文館表示，當彗星進入太陽系，前進過程會受太陽風吹襲影響噴發粉塵、碎屑微粒等物質，這些物質沿著彗星軌道移動，因此當地球公轉而進入這些區域時，這些碎屑粉塵在短時間內大量地進入大氣層，因高速升溫燃燒而發光，形成了流星雨，這也是大部分的流星雨形成原因。
不過雙子座流星雨比較特別，它不是由彗星產生的流星雨，而是由「法厄同(Phaethon)」小行星所產生。
館方表示，觀賞流星雨是老少咸宜的活動，不需要任何專業天文設備，只要找個光害少、視野開闊的地方，躺下來往天頂看，便可捕捉到流星雨的蹤跡。雙子座流星雨的輻射點約在晚上7點從東北方升起，每小時最大流星率(ZHR)約為150顆，不過觀賞流星雨不用刻意盯著輻射點，整片天空都有可能看到流星，而當天的月相接近朔月，因此整晚都是觀賞流星雨的絕佳時機。
南瀛天文館規畫13日當晚6點至半夜12點，在館內賽堤廣場舉辦流星雨觀測活動，包含流星雨講座、望遠鏡實務觀測、星空導覽解說，以及有獎徵答抽好禮等活動。館方表示「全程免費無須報名，歡迎大家帶著愉悅的心，一同來享受浪漫又美麗的流星雨」。
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