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有影嘸？電腦網路成為婚姻成敗關鍵

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
電腦與網路似乎是現代人基本「技術」，也是美滿婚姻潤滑劑。圖／中壢美滿服務中心提供
電腦與網路似乎是現代人基本「技術」，也是美滿婚姻潤滑劑。圖／中壢美滿服務中心提供

電腦與網路似乎是現代人基本「配備」，卻也左右我們的生活，甚至還會影響婚姻，有年輕人因不會使用Google Map而失去姻緣，有人因為沉迷電腦遊戲夫妻反目，有老婆因為「教不會」老公電腦，氣得想離婚，社工人員認為，電腦是現代人不可或缺的生活輔具，人人都該學會電腦基本操作，但也要節制使用電腦。

擔任公職的陳姓女子告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，她在去年參加「個別一對一」認識李姓工程師，兩人互有好感，只是每次約會李男總遲到，有次兩人約會在外雙溪一家咖啡廳，等了半天仍未見人影，李男因為找不到咖啡廳，陳女告訴他門牌地址，希望他用Google Map地圖尋找，沒料到李男竟回應不會使用Google Map，陳女認為無法跟宅男交往，因而決定分手。

從國營事業退休的張姓男子，原本老伴認為退休後夫妻可以到處遊山玩水，沒料到張男竟然沉迷於電腦遊戲，玩「終極鬥神」時廢寢忘食，玩「老子有錢」時，妄想會贏得進口名車，玩「明星3缺1」還以為可以中百萬旅遊金3倍，張太太告訴徐乃義，老公臨老變了樣，讓她心痛難忍。

經營一家連鎖加盟店的郭姓老闆，喪偶後在中壢區美滿服務中心「第二春」活動認識擔任會計的另一半，太太認為記帳該用電腦才方便，沒料到郭男竟連電腦開機都不會，教了半天，還去補習，郭老闆似乎有電腦恐懼症，再婚的妻子告訴徐乃義，不會用電腦除了計帳外，也減少許多常識的吸收與收集，更無法談深入的話題，由於前夫是電腦工程師，讓她覺得「落差」太大而苦惱。

徐乃義說，日本企業曾抱怨「年輕人不會用電腦」，被手機綁架到連開機都不會，做業務報告時也用智慧型手機，開會時也用手機紀錄，被上司誤會在玩手機，也不以為意。可見不會用電腦或網路的人不在少數，處於知識爆發的年代，電腦與網路似乎是現代人基本「技術」，不懂可以學習，如果裹足不前，可能會被時代淹沒，當然也必須學習網路素養。

咖啡廳 夫妻 婚姻

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