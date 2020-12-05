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疫情降低社會活動 器捐人數上半年減少3、4成

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
台北榮總上午舉行｢心傳真愛-109年器官捐贈感恩會｣，由代理院長李發耀（中）邀請近兩年器官捐贈與受贈者出席，表達對器官捐贈的大愛精神與感謝。記者陳碧珠／攝影
台北榮總上午舉行｢心傳真愛-109年器官捐贈感恩會｣，由代理院長李發耀（中）邀請近兩年器官捐贈與受贈者出席，表達對器官捐贈的大愛精神與感謝。記者陳碧珠／攝影

63歲的王繼華因多囊腎造成腎衰竭，民國107年開始接受腹膜透析，頻進出醫院，只好離開大陸工作，生活也造成極大影響，很幸運地在今年9月獲得腎臟移植，自己都說「像作夢一樣」，現在天天跟老婆上街買菜、做瑜珈，還能計畫喜歡的出國、爬山，對於得來不易的禮物充滿感激。

能像王先生如此幸運在一年就配對成功取得腎臟移植的人，可以說是少之又少。台北榮總移植外科劉君恕表示，北榮今年上半年器捐人數較去年同期少了3、4成，由於大愛器捐多因意外、車禍，不排除是新冠肺炎降低社會活動所導致。

北榮心臟外科主任黃正雄表示，目前仍以組織捐贈者較多，心、肝、肺等臟器器官少，受贈需求高，其中，心臟器捐等待人數13位，最急的有2、3名。

北榮30多年來，捐贈器官及組織與接受移植的人數約803人，初期人數較少，後期平均每年約有30-40名器捐人數。北榮器官捐贈小組協調師黃雅琳表示，今年上半北區醫院器捐人數確實下降，所幸下半年台灣疫情控制得宜逐漸恢復，去年北區醫院捐贈人數192人，今年年底可達設定的204人目標。

然而，黃雅琳表示，今年達標的原因，光眼角膜捐贈就占了一半，表示臟器捐贈缺口仍大，｢一年洗腎仍口約8萬多名，排隊等腎捐的病患就有8000人。｣不少病患等腎等了15年，能像王先生一年就配對成功，｢比中樂透還幸運。｣

今年54歲的退伍軍人葉先生，2014年就曾在自己臉書表示死後要器官捐贈，沒想到無常來得太快，5月發生心血管疾病驟逝，一開始令感情和樂的一家人無法接受，｢他沒說，我也會捐。｣虔誠基督教徒的太太劉湘雰表示，相信先生已在天家安好的她，希望透過有形有體的器官留存世上，讓父愛如山，永不止息。由於先生損及腦幹，最後只能捐皮膚、骨骼及眼角膜，｢否則更希望臟器都能捐出去｣。

台北榮總今天上午舉行｢心傳真愛-109年器官捐贈感恩會｣，邀請近兩年器官捐贈與受贈者出席，表達對器官捐贈的大愛精神與感謝。

器官捐贈 榮總 退伍軍人

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