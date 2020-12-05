6種「創意跨年」！用最不一樣的方式「跟2020說再見」

你想要怎樣跟2020說再見？今年跨年無法出國，向來點特別的，不妨試試以下6大跨年獨特玩法，在台北101近距離狂歡、乘坐豪華郵輪環島迎接新的一年，或是到花蓮和可愛海底生物一起倒數跨年，甚至搭乘跨年限定班機在全台最高空倒數，這些很不一樣的跨年體驗感受，讓歡樂延續到2021。

參加「讓愛點亮夜空・LOVE@101｜高空跨年煙火派對」，登上台灣第一高樓台北101的89樓，體驗絕無僅有的超特別感受，看著煙火一道道向外噴發，俯瞰大台北的城市夜景，KLOOK門票包含跨年限定派對主題餐盒「幸福食光飽盒」，搭配酒水以及當紅DJ Victoria陪你Fun電狂歡整晚，倒數時刻，近距離欣賞煙火熱力四射，送舊迎新。

2.跨年倒數EDM派對 派對動物專屬

在2020的最後與好友一路狂歡到2021，KLOOK即起在線上平台獨家開賣「Costa Blanca Taipei New Year’s Eve Space Party」，位在ATT 4 FUN頂樓的跨年煙火特等席，坐擁台北101百萬美景的露天sky club，在離台北101最近的地方狂歡倒數迎接2021，體驗跨年煙火彷彿撒落在頭上的絕佳震撼感受。

3.告別2020最後一個夕陽跨年派對

位在陽明山全新IG打卡聖地的「告別2020最後一個夕陽跨年派對」，可享受在270度夕陽美景中與好友度過美好時光，告別2020最後一個夕陽，一路狂歡倒數到2021。位處陽明山半山腰，是有名賞夜景的最佳地點，跨年派對Drunk爛醉團隊聯手Spunite斯邦奈打造，3大風格舞台，有多組國內外知名藝人DJ參與演出，派對動物們絕對不能錯過。

4.環島郵輪 海景第一排海上迎曙光跨年

搭乘「歌詩達環島郵輪」有海上古羅馬稱號的莎倫娜號，在海上跨年倒數迎曙光，絕對浪漫。同時體驗頂級奢華的歐式郵輪文化與服務，豐富的設施及娛樂體驗服務，從高雄或基隆兩地上船，前往花蓮海岸線，湛藍的海岸讓人將2020的不美好暫時忘去，緩緩從海平面線升起2021第一道曙光更是讓人療癒，想要海景第一排迎曙光絕對不要錯過。

5.夜宿花蓮遠雄海洋公園 與可愛海洋生物倒數跨年

跨年假期前往花蓮參加「夜宿花蓮遠雄海洋公園體驗」，和可愛海底動物們相見歡，享受與魚群一同入眠的獨特體驗，還能與他們一同倒數迎接2021，絕對有趣。跨年限定方案能夠在海豚池旁與海豚一起享用早餐，以及在摩天輪上迎接2021第一道曙光，這特別的體驗僅跨年限定，適合全家大小一同參加。

6.長榮航空熱血跨年班機&曙光班機