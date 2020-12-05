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台北宜蘭豪雨特報！ 新北基隆大雨 山區注意坍方
中央氣象局上午9時20分持續發布豪雨特報，東北季風影響，台北市山區已有局部豪雨發生，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。
中央氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。
今、明兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率。
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