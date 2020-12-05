台北宜蘭豪雨特報！ 新北基隆大雨 山區注意坍方

中央氣象局上午9時20分持續發布豪雨特報，東北季風影響，台北市山區已有局部豪雨發生，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。