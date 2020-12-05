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空中驚魂！ 旅客占廁所、拔燈管攻擊空姐 長榮回應了

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空中驚魂！ 旅客占廁所、拔燈管攻擊空姐 長榮回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空11月14日一架舊金山返台航班，發生空中驚魂。本報資料照片
長榮航空11月14日一架舊金山返台航班，發生空中驚魂。本報資料照片

長榮航空11月14日一架舊金山返台航班，發生空中驚魂。一名男性旅客多次將自己反鎖在廁所，前後占據兩間廁所逾3小時，甚至拿下燈管，企圖攻擊空服員。所幸在一名旅客協助下，才結束這場鬧劇。對此，長榮表示，事發後已依依標準作業程序，發電報請地勤人員向航警報案，同時感謝見義勇為的旅客，對於該班空服員也會給予適當鼓勵。

長榮說，11月14日舊金山-台北BR17航班，航行途中一名男性旅客多次將自己反鎖於廁所內，均在空服員關懷後才離去；在飛機抵達桃園機場前約4小時，該旅客再次將自己反鎖於廁所內，空服員除了關懷之外，並試圖將盥洗室的門打開。

長榮說，未料該名旅客拒絕開門並破壞盥洗室內的燈具，且拿盥洗室內被破壞的燈管企圖攻擊空服員，最後在多名空服員的勸導以及一名畢姓男性旅客的協助下，該名不理性旅客才肯返回座位，畢姓旅客也自願持續安撫及陪伴該名旅客直到下機，空服員則持續觀察旅客狀況，避免有異常狀況再發生。

長榮說，飛航員職責是以維護航機安全為最高考量，依航空保安規範，客艙遇有乘客滋擾事件，操作航機飛行員不得離開駕駛艙，該班機機長於事發後已依依標準作業程序，發電報請地勤人員向航警報案，並持續掌握空服員及畢先生協助處理的狀況，也保持警覺以隨時機動做必要的進一步處置；航班抵達桃園機場後，該位旅客立即由航警帶走依法做後續處理。

長榮說，感謝在機上見義勇為協助處理此案的的畢姓旅客，也對當班空服員表達關心及慰問，並會給予適當獎勵。

空服員 長榮

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