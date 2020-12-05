空中驚魂！ 旅客占廁所、拔燈管攻擊空姐 長榮回應了
長榮航空11月14日一架舊金山返台航班，發生空中驚魂。一名男性旅客多次將自己反鎖在廁所，前後占據兩間廁所逾3小時，甚至拿下燈管，企圖攻擊空服員。所幸在一名旅客協助下，才結束這場鬧劇。對此，長榮表示，事發後已依依標準作業程序，發電報請地勤人員向航警報案，同時感謝見義勇為的旅客，對於該班空服員也會給予適當鼓勵。
長榮說，11月14日舊金山-台北BR17航班，航行途中一名男性旅客多次將自己反鎖於廁所內，均在空服員關懷後才離去；在飛機抵達桃園機場前約4小時，該旅客再次將自己反鎖於廁所內，空服員除了關懷之外，並試圖將盥洗室的門打開。
長榮說，未料該名旅客拒絕開門並破壞盥洗室內的燈具，且拿盥洗室內被破壞的燈管企圖攻擊空服員，最後在多名空服員的勸導以及一名畢姓男性旅客的協助下，該名不理性旅客才肯返回座位，畢姓旅客也自願持續安撫及陪伴該名旅客直到下機，空服員則持續觀察旅客狀況，避免有異常狀況再發生。
長榮說，飛航員職責是以維護航機安全為最高考量，依航空保安規範，客艙遇有乘客滋擾事件，操作航機飛行員不得離開駕駛艙，該班機機長於事發後已依依標準作業程序，發電報請地勤人員向航警報案，並持續掌握空服員及畢先生協助處理的狀況，也保持警覺以隨時機動做必要的進一步處置；航班抵達桃園機場後，該位旅客立即由航警帶走依法做後續處理。
長榮說，感謝在機上見義勇為協助處理此案的的畢姓旅客，也對當班空服員表達關心及慰問，並會給予適當獎勵。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言