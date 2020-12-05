南寮漁港超坑？兩蟹一魚一菜收2340元 當地人：從不去

台灣人愛到海邊吃海產，但是因為「時價」鬧出糾紛的例子也不在少數，許多民眾前往消費時都會特別留意。有一名人妻在網路抱怨，日前和老公到新竹南寮漁港的一家海產店用餐，點了兩隻清蒸小蟹、一魚兩吃、一盤高麗菜和白飯，結帳發現金額高達2,340元，她氣得說「把南寮觀光客都嚇跑了！」，此文也釣出本地人撻伐。

一名女網友在臉書「新竹大小事」發文，她表示日前和老公到新竹的南寮漁港吃海鮮，老闆娘看她走開後，就催著不是台灣人的老公點餐，最後點了兩隻清蒸小蟹，收了1,260元，她認為價格不合理，於是要老闆娘更換，結果老闆娘則說蟹已經殺了，不能改，但原PO表示蟹明明還在員工手上的袋子裡，沒看到拿出來。

另外還點了一魚兩吃，這道菜則是960元，加上高麗菜還有白飯，最後結帳時看到帳單傻眼，金額高達了2,360元，結帳時想把收據帶走還被拒絕，她氣得直呼「把南寮的觀光客都嚇跑了！」而老公因為不是台灣人，完全沒有戒心，所以沒有聽進不要吃「時價」菜的勸告，也認為台灣不是這樣，只是剛好遇到衰事。

此文一出也引起大批網友熱議「聰明人都會去永安或竹圍，過去也沒有很遠，南寮樓上在地人基本上不會去的」、「那裡新竹人沒人要去，你不覺得空蕩蕩的嗎？只有1樓魚市一堆人」、「到南寮看看風景就好，吃東西多考慮一下」、「南寮很多這款『經營模式』店家⋯」

也有人建議「有些餐廳的海鮮價錢經常讓人感到詫異尤其是觀光區，建議消費前還是問清楚價錢或者事先做好功課，多看評比貨比三家不吃虧。」、「下次先問清楚吧，不管買什麼都一樣」、「自己買回去煮會減少被坑的機會」。

但根據「ETtoday新聞雲」報導，海產店老闆娘喊冤，表示本來有勸夫妻抓小隻吃就好，結果老公說要吃大隻的，而且蟹和魚有當面秤重，價錢都說了，夫妻倆也同意，結果吃完後才討價還價，還被PO上網，讓她覺得相當冤枉。