快訊

空中驚魂！ 旅客占廁所、拔燈管攻擊空姐 長榮回應了

擴大圍堵中共 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南寮漁港超坑？兩蟹一魚一菜收2340元 當地人：從不去

聯合新聞網 / 綜合報導
人妻抱怨和老公到新竹南寮漁港吃海產，結果點了兩隻蟹、一條魚、一盤菜和白飯，結帳時被收了2,340元的高價，覺得很不合理。 圖／新竹大小事
人妻抱怨和老公到新竹南寮漁港吃海產，結果點了兩隻蟹、一條魚、一盤菜和白飯，結帳時被收了2,340元的高價，覺得很不合理。 圖／新竹大小事

台灣人愛到海邊吃海產，但是因為「時價」鬧出糾紛的例子也不在少數，許多民眾前往消費時都會特別留意。有一名人妻在網路抱怨，日前和老公到新竹南寮漁港的一家海產店用餐，點了兩隻清蒸小蟹、一魚兩吃、一盤高麗菜和白飯，結帳發現金額高達2,340元，她氣得說「把南寮觀光客都嚇跑了！」，此文也釣出本地人撻伐。

一名女網友在臉書「新竹大小事」發文，她表示日前和老公到新竹的南寮漁港吃海鮮，老闆娘看她走開後，就催著不是台灣人的老公點餐，最後點了兩隻清蒸小蟹，收了1,260元，她認為價格不合理，於是要老闆娘更換，結果老闆娘則說蟹已經殺了，不能改，但原PO表示蟹明明還在員工手上的袋子裡，沒看到拿出來。

另外還點了一魚兩吃，這道菜則是960元，加上高麗菜還有白飯，最後結帳時看到帳單傻眼，金額高達了2,360元，結帳時想把收據帶走還被拒絕，她氣得直呼「把南寮的觀光客都嚇跑了！」而老公因為不是台灣人，完全沒有戒心，所以沒有聽進不要吃「時價」菜的勸告，也認為台灣不是這樣，只是剛好遇到衰事。

此文一出也引起大批網友熱議「聰明人都會去永安或竹圍，過去也沒有很遠，南寮樓上在地人基本上不會去的」、「那裡新竹人沒人要去，你不覺得空蕩蕩的嗎？只有1樓魚市一堆人」、「到南寮看看風景就好，吃東西多考慮一下」、「南寮很多這款『經營模式』店家⋯」

也有人建議「有些餐廳的海鮮價錢經常讓人感到詫異尤其是觀光區，建議消費前還是問清楚價錢或者事先做好功課，多看評比貨比三家不吃虧。」、「下次先問清楚吧，不管買什麼都一樣」、「自己買回去煮會減少被坑的機會」。

但根據「ETtoday新聞雲」報導，海產店老闆娘喊冤，表示本來有勸夫妻抓小隻吃就好，結果老公說要吃大隻的，而且蟹和魚有當面秤重，價錢都說了，夫妻倆也同意，結果吃完後才討價還價，還被PO上網，讓她覺得相當冤枉。

新竹

延伸閱讀

南寮旅服中心周六開幕 有2樓高溜滑梯、頂樓無敵海景

夜市烤玉米寫35元被收180元！他看招牌嚇傻「魔鬼藏細節」

「搶賺快錢 我們自食惡果！」士林夜市慘痛告白

夜市小吃越來越貴？網齊聲點名「最盤三大品項」：超搶錢

相關新聞

台北宜蘭豪雨、新北基隆大雨！ 吳德榮：氣溫逐日緩升

東北季風影響，中央氣象局持續發布豪雨特報，今天台北市山區及宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及新北市山區易有局部大雨...

空中驚魂！ 旅客占廁所、拔燈管攻擊空姐 長榮回應了

長榮航空11月14日一架舊金山返台航班，發生空中驚魂。一名男性旅客多次將自己反鎖在廁所，前後占據兩間廁所逾3小時，甚至拿...

南寮漁港超坑？兩蟹一魚一菜收2340元 當地人：從不去

台灣人愛到海邊吃海產，但是因為「時價」鬧出糾紛的例子也不在少數，許多民眾前往消費時都會特別留意。有一名人妻在網路抱怨，日前和老公到新竹南寮漁港的一家海產店用餐，點了兩隻清蒸小蟹、一魚兩吃、一盤高麗菜和白飯，結帳發現金額高達2,340元，她氣得說「把南寮觀光客都嚇跑了！」，此文也釣出本地人撻伐。

觀光業自救！推安心遊2.0住宿券

受疫情影響，國門遲未開放，觀光業者自己救自己，中台灣觀光產業聯盟串連全台旅宿業者，共同推出的民間版「安心遊二點○進擊住宿...

2款過敏、氣喘藥出包 回收335萬顆

過敏是國人常見疾病，不少民眾氣喘、鼻過敏等，衛福部食藥署昨天公布兩款回收藥品，分別是治療鼻過敏、蕁麻疹的「世達」希敏克膜...

丹參、阿斯匹林 併用恐出血致中風

許多民眾合併服用中西藥，但若藥效類似，可能出現交互作用。衛福部健保署於今年七月起，在醫療資訊雲端查詢系統擴大提示中西藥交...

微塑膠毒害 海洋生物後代死亡率增3倍

生活中有許多塑膠製品，可能產生微塑膠流入海洋，遭海洋生物誤食。中央研究院生物多樣性研究中心研究員兼代理主任陳國勤、台大生...

翡翠水庫喝撐 中南部卻喊渴

連日豪大雨集中北部，翡翠水庫和石門水庫都有進帳，翡翠距離滿水位一七○公尺僅剩三公尺多，石門水庫蓄水率已回升逾五成。中南部...

台灣醫療科技展 秀傳醫療體系展出智慧醫療器材

台灣醫療科技展自即日起至六日在台北南港展覽館舉行，秀傳醫療體系展出現代智慧醫療器材，吸引眾多專業人士及民眾參觀。秀傳自2...

元旦連假宜花東疏運 租車、轉乘優惠

元旦連假將屆，交通部公路總局「在地有腳」租車優惠從宜蘭、花蓮擴大到台東，民眾搭乘公路客運至宜花東後，持公路客運票證，於合...

冬天吃補看體質 燥熱別亂補

立冬後，天氣變冷，國人特重食補，羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等紛紛出籠。有些人是可以補的，但有些人則不行，端看體質。例如虛寒體...

健康你我他／口飄蒜味 喝熱茶救壞口氣

據說英國女王非常討厭蒜頭，因為她要時時保持優雅，絕不能讓口氣不好，因此整個白金漢宮的廚師都禁用蒜頭等香辛料。想來一介平民...

熱門新聞

影／落石險埋火車！台鐵監測大雨落石冒火花 急停救百人

獨／猴硐崩山前司機員示警擋災 距山7米目擊噴漿壁裂開

女大生徵婚送「信義區百坪豪宅」 網友驚呼：我不想努力了

台鐵東西交通中斷恐要4天才恢復 首都統聯加班支援

台鐵北往東路線中斷 北市府轉運站排隊人潮不斷

豪雨狂炸！台鐵猴硐、瑞芳路線中斷 明天清晨5時恢復

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。