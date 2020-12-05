台北宜蘭豪雨、新北基隆大雨！ 吳德榮：氣溫逐日緩升

東北季風影響，中央氣象局持續發布豪雨特報，今天台北市山區及宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及新北市山區易有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天冷空氣逐日減弱，氣溫逐日緩升；仍盛行東北季風，迎風面的大台北及東北部有局部短暫雨，花、東偶有零星降雨的機率。北台偏涼，中南部多雲時晴，日夜溫差大。今天北部15至21度、中部16至28度、南部16至29度、東部15至27度。

他說，下周一、周二東北季風仍偏強，大台北及東半部有局部短暫雨，桃園偶有零星降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大。

下周三、周四東北季風減弱，氣溫回升；東半部及大台北東側仍有局部短暫雨的機率。

至於背風面的天氣，下周一至周四西半部新竹以南大多為多雲時晴、穩定的天氣，但有時有中層水氣所形成的鬆散雲系自南方移入，為山區帶來偶飄零星小雨的機率。下周五另一波東北季風伴隨冷空氣開始南下，氣溫逐步緩降。