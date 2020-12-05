聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／猴硐崩山前司機員示警擋災 距山7米目擊噴漿壁裂開

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
猴硐大走山前2小時司機員陳振芳，看到噴漿壁裂開噴泥示警。圖／陳振芳提供
猴硐大走山前2小時司機員陳振芳，看到噴漿壁裂開噴泥示警。圖／陳振芳提供

「當時天還黑黑的，但我看到噴漿的地方突出來，很不尋常，下方還有泥流，心想可能會崩落，覺得不妙，雨又非常粗。」台鐵瑞芳-猴硐站間西正線，昨天上午9點多土石開始大規模崩落前，資深司機員陳振芳在近7點開火車經過現場，第一時間馬上通報猴硐站趕快示警。

瑞芳-猴硐站間西正線12公里加233公尺處，連日豪雨造成此處崩塌，台鐵工務段先前打除滑動擋土牆及完成鬆動土石清除，並施作保護措施掛網噴漿，但昨天上午大規模走山，沒發生重大災情大家都認為萬幸，工務段預警系統及監測人員發揮功能。

台鐵宜蘭工務段段長李建勳說，因為山坡不穩定，在完成噴漿後，仍廿四小時都有人在現場監控通報，透過儀器及目視掌控，才能在一個小時前，緊急通報兩端的列車410次及4148次列車停下，幸好工務單位的連日監測和及時預警通報以及列車長的機警因應，阻止更大災禍，確保了4百多位旅客的安全。

不過，當時在走山前，在六點多有另有一輛火車經過時，司機員陳振芳發現異狀，先行通報猴硐站警示現場人員，也幫忙大忙。

開火車26年的陳振芳說，昨天上午6點多他開4708次，在東線行經瑞芳-猴硐路段時，發現西線邊坡原水泥濆漿處，已有龜裂情形，馬上就採取行動通報。

他表示，當時天色還黑黑的，還沒有亮，當時他開在東線，距離山壁約有七公尺，他看到噴漿的地方有突出很大一塊，覺得不太對勁，因為噴漿後應有一個弧度，再看中間已破開來裂了，很不尋常，因為車子經過只有瞬間沒幾秒，他回頭看到下方已有泥流，心想真的不妙，加上當時雨非常粗，一 定要趕快派人到現場。

陳振芳說，他開火車經驗，只要發現有異狀就馬上處理，這是他多年來養成的習慣，現場可能也有人，但他靠最近，看到了嚴重的狀況。

昨天的情形讓陳振芳想起10多年前的大里土石流重現一樣，當時也是他開普通車經過，發現鐵道都淹起來了，他馬上通報大里站鐵道都淹了，不要再讓火車過，不然可能發生意外，後來就發生土石流了，淹了2、3天。

猴硐 瑞芳

延伸閱讀

猴硐走山連夜大雨中搶修 高30米落石3800立方公尺待清

大雨釀災台鐵往東部路線中斷 客運航空支援疏運

影／猴硐走山鐵路中斷 林佳龍：山坡全面檢查確保安全

台鐵瑞芳-猴硐走山中斷影響2萬旅次 林佳龍到場視察

相關新聞

元旦連假宜花東疏運 租車、轉乘優惠

元旦連假將屆，交通部公路總局「在地有腳」租車優惠從宜蘭、花蓮擴大到台東，民眾搭乘公路客運至宜花東後，持公路客運票證，於合...

翡翠水庫喝撐 中南部卻喊渴

連日豪大雨集中北部，翡翠水庫和石門水庫都有進帳，翡翠距離滿水位一七○公尺僅剩三公尺多，石門水庫蓄水率已回升逾五成。中南部...

獨／猴硐崩山前司機員示警擋災 距山7米目擊噴漿壁裂開

「當時天還黑黑的，但我看到噴漿的地方突出來，很不尋常，下方還有泥流，心想可能會崩落，覺得不妙，雨又非常粗。」台鐵瑞芳-猴...

觀光業自救！推安心遊2.0住宿券

受疫情影響，國門遲未開放，觀光業者自己救自己，中台灣觀光產業聯盟串連全台旅宿業者，共同推出的民間版「安心遊二點○進擊住宿...

2款過敏、氣喘藥出包 回收335萬顆

過敏是國人常見疾病，不少民眾氣喘、鼻過敏等，衛福部食藥署昨天公布兩款回收藥品，分別是治療鼻過敏、蕁麻疹的「世達」希敏克膜...

丹參、阿斯匹林 併用恐出血致中風

許多民眾合併服用中西藥，但若藥效類似，可能出現交互作用。衛福部健保署於今年七月起，在醫療資訊雲端查詢系統擴大提示中西藥交...

微塑膠毒害 海洋生物後代死亡率增3倍

生活中有許多塑膠製品，可能產生微塑膠流入海洋，遭海洋生物誤食。中央研究院生物多樣性研究中心研究員兼代理主任陳國勤、台大生...

台灣醫療科技展 秀傳醫療體系展出智慧醫療器材

台灣醫療科技展自即日起至六日在台北南港展覽館舉行，秀傳醫療體系展出現代智慧醫療器材，吸引眾多專業人士及民眾參觀。秀傳自2...

冬天吃補看體質 燥熱別亂補

立冬後，天氣變冷，國人特重食補，羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等紛紛出籠。有些人是可以補的，但有些人則不行，端看體質。例如虛寒體...

健康你我他／口飄蒜味 喝熱茶救壞口氣

據說英國女王非常討厭蒜頭，因為她要時時保持優雅，絕不能讓口氣不好，因此整個白金漢宮的廚師都禁用蒜頭等香辛料。想來一介平民...

天成導入MR混合實境 居家遠距會診不是夢

「MR混合實境」是AR（擴增實境）和VR（虛擬實境）的綜合體，可將虛擬場景與現實高度結合。

愛肝達人站／癌症早發現早治療 免花冤枉錢

病人：「請問標靶療法或免疫療法要一直用到什麼時候？」

熱門新聞

影／落石險埋火車！台鐵監測大雨落石冒火花 急停救百人

女大生徵婚送「信義區百坪豪宅」 網友驚呼：我不想努力了

台鐵東西交通中斷恐要4天才恢復 首都統聯加班支援

豪雨狂炸！台鐵猴硐、瑞芳路線中斷 明天清晨5時恢復

台鐵北往東路線中斷 北市府轉運站排隊人潮不斷

列車長免跪地開門變站務人員跪？ 台鐵產工批把人當笨蛋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。