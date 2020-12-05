獨／猴硐崩山前司機員示警擋災 距山7米目擊噴漿壁裂開

「當時天還黑黑的，但我看到噴漿的地方突出來，很不尋常，下方還有泥流，心想可能會崩落，覺得不妙，雨又非常粗。」台鐵瑞芳-猴硐站間西正線，昨天上午9點多土石開始大規模崩落前，資深司機員陳振芳在近7點開火車經過現場，第一時間馬上通報猴硐站趕快示警。

瑞芳-猴硐站間西正線12公里加233公尺處，連日豪雨造成此處崩塌，台鐵工務段先前打除滑動擋土牆及完成鬆動土石清除，並施作保護措施掛網噴漿，但昨天上午大規模走山，沒發生重大災情大家都認為萬幸，工務段預警系統及監測人員發揮功能。

台鐵宜蘭工務段段長李建勳說，因為山坡不穩定，在完成噴漿後，仍廿四小時都有人在現場監控通報，透過儀器及目視掌控，才能在一個小時前，緊急通報兩端的列車410次及4148次列車停下，幸好工務單位的連日監測和及時預警通報以及列車長的機警因應，阻止更大災禍，確保了4百多位旅客的安全。

不過，當時在走山前，在六點多有另有一輛火車經過時，司機員陳振芳發現異狀，先行通報猴硐站警示現場人員，也幫忙大忙。

開火車26年的陳振芳說，昨天上午6點多他開4708次，在東線行經瑞芳-猴硐路段時，發現西線邊坡原水泥濆漿處，已有龜裂情形，馬上就採取行動通報。

他表示，當時天色還黑黑的，還沒有亮，當時他開在東線，距離山壁約有七公尺，他看到噴漿的地方有突出很大一塊，覺得不太對勁，因為噴漿後應有一個弧度，再看中間已破開來裂了，很不尋常，因為車子經過只有瞬間沒幾秒，他回頭看到下方已有泥流，心想真的不妙，加上當時雨非常粗，一 定要趕快派人到現場。

陳振芳說，他開火車經驗，只要發現有異狀就馬上處理，這是他多年來養成的習慣，現場可能也有人，但他靠最近，看到了嚴重的狀況。

昨天的情形讓陳振芳想起10多年前的大里土石流重現一樣，當時也是他開普通車經過，發現鐵道都淹起來了，他馬上通報大里站鐵道都淹了，不要再讓火車過，不然可能發生意外，後來就發生土石流了，淹了2、3天。