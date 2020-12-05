台灣醫療科技展 秀傳醫療體系展出智慧醫療器材

台灣醫療科技展自即日起至六日在台北南港展覽館舉行，秀傳醫療體系展出現代智慧醫療器材，吸引眾多專業人士及民眾參觀。秀傳自2008年起設立「亞洲遠距微創手術中心」，現場也有裸視3D螢幕，方便教學訓練，培養智慧醫療人員。

副總統賴清德昨天（12月4日）下午也特別到秀傳醫療體系的展場，體驗了解，在秀傳醫療體系總裁黃明和陪同下，參觀裸視3D螢幕。秀傳微創中心院長黃士維表示，這個系統是智慧人眼追蹤，裸視3D顯示，43吋大螢幕，4K超高解析3840x2160像素，高亮度、高對比、抗反射，可2D轉3D快速切換， 180度鏡像反轉，有拍照、錄影功能，隨時記錄，方便教學訓練。

其他秀傳醫療體系展示的產品，還有聚焦於AI醫療影像辨識、智慧體溫計、AI運算、創新醫療照護、醫療大數據等項目。可提供醫病關係的輔助工具、解決臨床情境中的手術問題，提升整體醫療照護品質。