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台灣醫療科技展 秀傳醫療體系展出智慧醫療器材

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
台灣醫療科技展自即日起至六日在台北南港展覽館舉行，副總統賴清德昨天（12月4日）到秀傳醫療體系展場，在秀傳醫療體系總裁黃明和陪同下，參觀裸視3D螢幕。 圖／秀傳醫療體系提供
台灣醫療科技展自即日起至六日在台北南港展覽館舉行，副總統賴清德昨天（12月4日）到秀傳醫療體系展場，在秀傳醫療體系總裁黃明和陪同下，參觀裸視3D螢幕。 圖／秀傳醫療體系提供

台灣醫療科技展自即日起至六日在台北南港展覽館舉行，秀傳醫療體系展出現代智慧醫療器材，吸引眾多專業人士及民眾參觀。秀傳自2008年起設立「亞洲遠距微創手術中心」，現場也有裸視3D螢幕，方便教學訓練，培養智慧醫療人員。

副總統賴清德昨天（12月4日）下午也特別到秀傳醫療體系的展場，體驗了解，在秀傳醫療體系總裁黃明和陪同下，參觀裸視3D螢幕。秀傳微創中心院長黃士維表示，這個系統是智慧人眼追蹤，裸視3D顯示，43吋大螢幕，4K超高解析3840x2160像素，高亮度、高對比、抗反射，可2D轉3D快速切換， 180度鏡像反轉，有拍照、錄影功能，隨時記錄，方便教學訓練。

其他秀傳醫療體系展示的產品，還有聚焦於AI醫療影像辨識、智慧體溫計、AI運算、創新醫療照護、醫療大數據等項目。可提供醫病關係的輔助工具、解決臨床情境中的手術問題，提升整體醫療照護品質。

黃士維表示，醫材應用的技術開發，困難處在於病患資料安全性、差異化以及使用的回饋，因此近距離與使用者及操作者進行深度的訪談及測試，常常是從技術端的角度無法被突破的瓶頸，增加了很多摸索的時間。

台灣醫療科技展自即日起至六日在台北南港展覽館舉行，副總統賴清德昨天（12月4日）下午特別到秀傳醫療體系展場參觀。圖／秀傳醫療體系提供
台灣醫療科技展自即日起至六日在台北南港展覽館舉行，副總統賴清德昨天（12月4日）下午特別到秀傳醫療體系展場參觀。圖／秀傳醫療體系提供

微創手術 AI 醫材

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