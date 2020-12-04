快訊

中芯國際：中芯控股與國家大基金合資 設50億美元新公司

台鐵三年來唯一！ 瑞芳猴硐坍方段即起列明顯不穩邊坡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《妖怪臺灣》變身音樂劇 國立臺灣交響樂團打造魔幻福爾摩沙

聯合新聞網 / 台北訊
各種妖怪的造型華麗鮮艷。
各種妖怪的造型華麗鮮艷。

國立臺灣交響樂團今年適逢創團75週年，攜手故事工廠共同推出《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇，12月5日至6日，將於臺中中山堂演出兩場，今（12/4）於中山堂舉辦演出彩排記者會。記者會現場也披露劇中精采片段，琅琅上口的歌曲，華麗大器的歌舞、燈光、舞台令人嘖嘖稱奇。首演在即，記者上也同步宣布，明年3月的台北場次將搶先啟售，讓北部的朋友也能親炙這部宛如「臺版納尼亞」的盛大演出。

國臺交再創跨界巔峰，樂聲奏響魔幻寶島

作為臺灣歷史最悠久的職業樂團，國立臺灣交響樂團持續創新、挑戰各種不同的展演形式。數十年來打造數部國人歌劇、舞劇作品，如《原野》、《西施》、《走西口》、《敦煌夢》等等。本次與國內戲劇中堅品牌，故事工廠攜手合作，挑戰國內近年少有的大型音樂劇製作。主題在精挑細選之下，挑中了聯經出版，何敬堯寫作的《妖怪臺灣》。出版於2017年的《妖怪臺灣》被譽為「臺灣第一本妖怪百科全書」，曾掀起藝文界一股妖怪旋風，至今熱銷不輟，是近年備受矚目的文化IP之一。本週將演出的音樂劇版，由旅美音樂家張菁珊作曲，高天恒作詞、黃彥霖編劇及執導、葉政德指揮。國立臺灣交響樂團團長劉玄詠特別提到「國臺交不停在嘗試如何跨界，也不停在發掘年輕的藝術創作者。此刻推出改編經典IP的《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇，一方面除了希望讓新生代的藝術家能夠被國人看見、也希冀有一天能將《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇帶到國際舞台，讓世界看到臺灣的藝文軟實力。」記者會上也同步宣布，《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇臺北場將於明年3月12至14日，於臺灣戲曲中心演出，即日起於兩廳院售票系統啟售。

「星光級」演出陣容，劇場菁英齊聚一堂

《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇講述一位擅長寫妖怪小說，卻患有閱讀障礙的作家陳曉瑤（方志友飾），因為自小被排擠、家庭又不睦，因而對現實世界失望，每天躲在書房創作。直到有一天，她筆下的妖怪竟然真的現身在她面前，曉瑤更陰錯陽差地穿越到妖怪的世界，還遇見了傳說中的妖怪貴族──蛇郎君（陳乃榮飾）。曉瑤與蛇郎君在妖怪世界遇見了各式各樣的妖怪，更在這場旅程中面對自己一直逃避的成長課題。出身星光二班的方志友近年累積豐富影視戲劇經驗，《妖怪臺灣》將是她的劇場處女作。身兼演員及創作型歌手的陳乃榮則飾演民間傳說中風靡眾生、高大俊美的蛇郎君。

方志友提到，從小就對音樂劇充滿憧憬，沒想到第一次接觸舞台劇竟然就是音樂劇，讓她又驚又喜。而劇場和影視截然不同的表演方式，也讓她摸索許久「很感謝劇組中很多有經驗的劇場前輩，一直提點、幫助我，讓我收穫很多。」陳乃榮也提到，國臺交和故事工廠是國內音樂、戲劇非常強勁的品牌和團隊，很感謝他們提供這麼好的平台和機會。兩人記者會當天也現場獻唱劇中歌曲，一甜美空靈、一底氣渾厚富含穿透力，成為記者會上一大亮點。

記者會現場也披露劇中風格繁複、炫目難擋的舞美設計，可自由組合的舞台看似簡約樸素，搭配燈光投影，搖身一變便成為千變萬化的妖怪世界。劇中蛇郎君、婆娑鳥、老猴魅、滾地魔等各種妖怪的造型更是鮮豔華麗，讓觀者有種猶如穿越如百老匯或倫敦西區的臨場感。故事工廠執行長林佳鋒特別提到「《妖怪臺灣》音樂劇中的妖怪並不可怕，反而俏皮可愛」，更強調這是一部老少咸宜，大人小孩都能在此同樂的音樂劇。

旅美音樂才女操刀，百位藝術家同台獻藝

《妖怪臺灣》特邀請旅美新銳作曲家張菁珊操刀作曲，張菁珊今年僅26歲，曾獲國臺交2016青年音樂創作競賽第二名，亦參與國臺交臺灣歌謠重新編曲工作，在國際間曾獲洛杉磯電影獎（Los Angeles Film Awards），以及環球音樂獎（Global Music Awards）最佳電影電視原創音樂銀牌；去年更榮獲瑞士蘇黎世電影節（Zurich Film Festival）國際電影配樂比賽金眼獎，為該獎項創立8年來第一位亞洲得主。她的曲風多變、優雅，這次為《妖怪臺灣》創作的歌曲富有濃厚的東方民族風格，卻又有著現代都會的時尚感。為了此音樂劇之首演，張菁珊自美返台，在結束14天隔離後即加入排練的行列，她感謝每一位演員努力將她的創作表現到最好，也對首演滿懷期待。

而除了方志友、陳乃榮之外，《妖怪臺灣》還集結大愷、高華麗、賴盈螢等二十餘位演員、歌手、舞者、特技演員，再加上國立臺灣交響樂團現場演奏，破百位藝術家在舞台上縱情歌舞。林佳鋒也特別透露，劇中將透過高難度的疊羅漢特技、肢體表演、戲曲身段演出劇中的人面牛、鶯歌鳥妖、巨人等妖怪角色，背後的劇場創意絕對出人意表，驚豔全場。

《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇將於12月5日至6日，於臺中中山堂演出兩場；2021年3月12至14日，於臺灣戲曲中心演出四場。購票請洽兩廳院售票系統。更多節目資訊請上國臺交網站www.ntso.gov.tw、或撥04-23391141查詢。

陳乃榮與方志友。
陳乃榮與方志友。

《妖怪臺灣》這本書是2017年1月份，聯經公司出版。2019年由聯經公司授權國立臺灣交響樂團合作故事工廠開始音樂劇的合作。
《妖怪臺灣》這本書是2017年1月份，聯經公司出版。2019年由聯經公司授權國立臺灣交響樂團合作故事工廠開始音樂劇的合作。

音樂劇 交響樂團

相關新聞

議員提案性騷擾慣犯禁搭捷運 北捷：執行有困難

中國國民黨籍台北市議員王鴻薇提案禁性騷慣犯搭捷運，台北市議會交通委員會今天審查後決議，提案送台北市政府研議，要求北捷與中...

健保不能只調費率 衛福部擬改革指示用藥、健康投資

健保連續4年收支失衡，短絀金額高達671億，為達到收支平衡，健保費明年「漲定了」，最後調漲的費率仍未定案，待行政院做最後...

《妖怪臺灣》變身音樂劇 國立臺灣交響樂團打造魔幻福爾摩沙

國立臺灣交響樂團今年適逢創團75週年，攜手故事工廠共同推出《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇，12月5日至6日，將於臺中中山堂演出兩場，今（12/4）於中山堂舉辦演出彩排記者會。記者會現場也披露劇中精采片段，琅琅上口的歌曲，華麗大器的歌舞、燈光、舞台令人嘖嘖稱奇。首演在即，記者上也同步宣布，明年3月的台北場次將搶先啟售，讓北部的朋友也能親炙這部宛如「臺版納尼亞」的盛大演出。

天成醫療體系導入MR混合實境 居家醫療遠距會診不是夢

MR混合實境是AR（擴增實境）和VR（虛擬實境）的綜合體，可將虛擬場景與現實高度結合。

觀音山纜車10日辦招商說明會 海外廠商也有興趣

新北觀音山纜車規畫從八里渡船頭直上觀音山硬漢嶺，沿線風景優美，串連淡海輕軌、八里輕軌、八里左岸、十三行博物館，有望帶動在...

北捷遺失物倉儲機械手臂亮相 領件時間8分鐘縮短為30秒

台北捷運一年拾獲旅客遺失物品約30萬件，引進國內軌道業第一座機械智能手臂協助取件，今天亮相，暱稱為「ArmStrong（...

解決蘭嶼停航斷糧危機 縣府今尋求軍方協助！

台東蘭嶼連續8天受東北季風影響，船班無法通行，預計明天持續停航，島上出現斷糧危機，縣府為解決物資運補問題，副縣長王志輝今...

陳吉仲：12月中下旬宣布桃竹苗一期稻是否停灌

農委會主委陳吉仲今在立法院表示，12月中下旬宣布桃竹苗一期稻是否停灌，而初步估計，不會像原來規畫的停灌面積那麼多。

東北季風影響持續到8日 北部仍降雨溫度略回升

中央氣象局表示，明天到8日持續受到東北季風影響，北部跟東半部仍有降雨機率，基隆北海岸、大台北山區等也有局部大雨或豪雨機率...

南部進入枯水期幾無降雨 南水局「一滴水都不能浪費」

12月份後南部進入枯水期，幾乎無明顯降雨，水利署南區水資源局表示，曾文和南化水庫現有蓄水現況，在嘉南一期作停灌後，出水管...

今起老人就業不得有年齡歧視 否則最高罰150萬

「中高齡者及高齡者就業促進法」今天施行，專法含促進失業就業等6大重點，高雄市勞工局表示，未來將籌設「銀髮人力服務據點」，...

咳嗽一聲突陷昏厥險喪命 竟是心肌梗塞緊急送醫救一命

台南市49歲孟姓男子，日前突然感到胸口不適，想休息一下，咳嗽一聲後突然失去意識，家人隨即撥打119，到院前心跳停止，救護...

熱門新聞

影／落石險埋火車！台鐵監測大雨落石冒火花 急停救百人

女大生徵婚送「信義區百坪豪宅」 網友驚呼：我不想努力了

台鐵東西交通中斷恐要4天才恢復 首都統聯加班支援

豪雨狂炸！台鐵猴硐、瑞芳路線中斷 明天清晨5時恢復

列車長免跪地開門變站務人員跪？ 台鐵產工批把人當笨蛋

台鐵北往東路線中斷 北市府轉運站排隊人潮不斷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。