《妖怪臺灣》變身音樂劇 國立臺灣交響樂團打造魔幻福爾摩沙

國立臺灣交響樂團今年適逢創團75週年，攜手故事工廠共同推出《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇，12月5日至6日，將於臺中中山堂演出兩場，今（12/4）於中山堂舉辦演出彩排記者會。記者會現場也披露劇中精采片段，琅琅上口的歌曲，華麗大器的歌舞、燈光、舞台令人嘖嘖稱奇。首演在即，記者上也同步宣布，明年3月的台北場次將搶先啟售，讓北部的朋友也能親炙這部宛如「臺版納尼亞」的盛大演出。

國臺交再創跨界巔峰，樂聲奏響魔幻寶島

作為臺灣歷史最悠久的職業樂團，國立臺灣交響樂團持續創新、挑戰各種不同的展演形式。數十年來打造數部國人歌劇、舞劇作品，如《原野》、《西施》、《走西口》、《敦煌夢》等等。本次與國內戲劇中堅品牌，故事工廠攜手合作，挑戰國內近年少有的大型音樂劇製作。主題在精挑細選之下，挑中了聯經出版，何敬堯寫作的《妖怪臺灣》。出版於2017年的《妖怪臺灣》被譽為「臺灣第一本妖怪百科全書」，曾掀起藝文界一股妖怪旋風，至今熱銷不輟，是近年備受矚目的文化IP之一。本週將演出的音樂劇版，由旅美音樂家張菁珊作曲，高天恒作詞、黃彥霖編劇及執導、葉政德指揮。國立臺灣交響樂團團長劉玄詠特別提到「國臺交不停在嘗試如何跨界，也不停在發掘年輕的藝術創作者。此刻推出改編經典IP的《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇，一方面除了希望讓新生代的藝術家能夠被國人看見、也希冀有一天能將《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇帶到國際舞台，讓世界看到臺灣的藝文軟實力。」記者會上也同步宣布，《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇臺北場將於明年3月12至14日，於臺灣戲曲中心演出，即日起於兩廳院售票系統啟售。

「星光級」演出陣容，劇場菁英齊聚一堂

《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇講述一位擅長寫妖怪小說，卻患有閱讀障礙的作家陳曉瑤（方志友飾），因為自小被排擠、家庭又不睦，因而對現實世界失望，每天躲在書房創作。直到有一天，她筆下的妖怪竟然真的現身在她面前，曉瑤更陰錯陽差地穿越到妖怪的世界，還遇見了傳說中的妖怪貴族──蛇郎君（陳乃榮飾）。曉瑤與蛇郎君在妖怪世界遇見了各式各樣的妖怪，更在這場旅程中面對自己一直逃避的成長課題。出身星光二班的方志友近年累積豐富影視戲劇經驗，《妖怪臺灣》將是她的劇場處女作。身兼演員及創作型歌手的陳乃榮則飾演民間傳說中風靡眾生、高大俊美的蛇郎君。

方志友提到，從小就對音樂劇充滿憧憬，沒想到第一次接觸舞台劇竟然就是音樂劇，讓她又驚又喜。而劇場和影視截然不同的表演方式，也讓她摸索許久「很感謝劇組中很多有經驗的劇場前輩，一直提點、幫助我，讓我收穫很多。」陳乃榮也提到，國臺交和故事工廠是國內音樂、戲劇非常強勁的品牌和團隊，很感謝他們提供這麼好的平台和機會。兩人記者會當天也現場獻唱劇中歌曲，一甜美空靈、一底氣渾厚富含穿透力，成為記者會上一大亮點。

記者會現場也披露劇中風格繁複、炫目難擋的舞美設計，可自由組合的舞台看似簡約樸素，搭配燈光投影，搖身一變便成為千變萬化的妖怪世界。劇中蛇郎君、婆娑鳥、老猴魅、滾地魔等各種妖怪的造型更是鮮豔華麗，讓觀者有種猶如穿越如百老匯或倫敦西區的臨場感。故事工廠執行長林佳鋒特別提到「《妖怪臺灣》音樂劇中的妖怪並不可怕，反而俏皮可愛」，更強調這是一部老少咸宜，大人小孩都能在此同樂的音樂劇。

旅美音樂才女操刀，百位藝術家同台獻藝

《妖怪臺灣》特邀請旅美新銳作曲家張菁珊操刀作曲，張菁珊今年僅26歲，曾獲國臺交2016青年音樂創作競賽第二名，亦參與國臺交臺灣歌謠重新編曲工作，在國際間曾獲洛杉磯電影獎（Los Angeles Film Awards），以及環球音樂獎（Global Music Awards）最佳電影電視原創音樂銀牌；去年更榮獲瑞士蘇黎世電影節（Zurich Film Festival）國際電影配樂比賽金眼獎，為該獎項創立8年來第一位亞洲得主。她的曲風多變、優雅，這次為《妖怪臺灣》創作的歌曲富有濃厚的東方民族風格，卻又有著現代都會的時尚感。為了此音樂劇之首演，張菁珊自美返台，在結束14天隔離後即加入排練的行列，她感謝每一位演員努力將她的創作表現到最好，也對首演滿懷期待。

而除了方志友、陳乃榮之外，《妖怪臺灣》還集結大愷、高華麗、賴盈螢等二十餘位演員、歌手、舞者、特技演員，再加上國立臺灣交響樂團現場演奏，破百位藝術家在舞台上縱情歌舞。林佳鋒也特別透露，劇中將透過高難度的疊羅漢特技、肢體表演、戲曲身段演出劇中的人面牛、鶯歌鳥妖、巨人等妖怪角色，背後的劇場創意絕對出人意表，驚豔全場。

《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇將於12月5日至6日，於臺中中山堂演出兩場；2021年3月12至14日，於臺灣戲曲中心演出四場。購票請洽兩廳院售票系統。更多節目資訊請上國臺交網站www.ntso.gov.tw、或撥04-23391141查詢。

陳乃榮與方志友。