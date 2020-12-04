議員提案性騷擾慣犯禁搭捷運 北捷：執行有困難

國立臺灣交響樂團今年適逢創團75週年，攜手故事工廠共同推出《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇，12月5日至6日，將於臺中中山堂演出兩場，今（12/4）於中山堂舉辦演出彩排記者會。記者會現場也披露劇中精采片段，琅琅上口的歌曲，華麗大器的歌舞、燈光、舞台令人嘖嘖稱奇。首演在即，記者上也同步宣布，明年3月的台北場次將搶先啟售，讓北部的朋友也能親炙這部宛如「臺版納尼亞」的盛大演出。

2020-12-04 22:33