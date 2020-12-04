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議員提案性騷擾慣犯禁搭捷運 北捷：執行有困難

中央社 / 台北4日電
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照

中國國民黨籍台北市議員王鴻薇提案禁性騷慣犯搭捷運，台北市議會交通委員會今天審查後決議，提案送台北市政府研議，要求北捷與中央政府研商可行性；北捷說，執行面會有困難。

台北大眾捷運股份有限公司表示，性騷擾防治法未限制性騷擾者行動，且類似前科犯屬特種個資，不可能提前掌握相關資料。

媒體報導，71歲簡姓老翁長年在北捷車廂內性騷擾女乘客，多次被逮仍持續犯案。

王鴻薇在委員會表示，北捷稱無法限制旅客搭捷運，只能由警方處理，處理態度消極；性騷擾慣犯應有處置，除可提高處罰，也應修改相關法令才能遏阻。

國民黨籍台北市議員李明賢說，經統計，北捷今年1月到9月共25件性騷擾案，破獲22件，警方有規劃「獵狼專案」，建議列性騷擾犯黑名單；無黨籍台北市議員林穎孟表示，可在易發生性騷擾地點貼告示，提醒民眾注意。

北捷表示，簡姓老翁案雖未裁罰，但有立即交檢警處置，如果發現乘客有性騷擾行為，一定依違反性騷擾防治法移交檢警；經統計，發生性騷擾狀況都是在尖峰時刻車廂內。

委員會決議提案送北市府研議，要求包含北捷應加強性騷擾防治宣導與防範措施、注意及監控性騷擾慣犯搭乘行為、北市府應與中央研商禁性騷擾慣犯搭捷運適法性和可行性。

性騷擾 北捷 北市

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