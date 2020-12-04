聽新聞
test
0:00 / 0:00
議員提案性騷擾慣犯禁搭捷運 北捷：執行有困難
中國國民黨籍台北市議員王鴻薇提案禁性騷慣犯搭捷運，台北市議會交通委員會今天審查後決議，提案送台北市政府研議，要求北捷與中央政府研商可行性；北捷說，執行面會有困難。
台北大眾捷運股份有限公司表示，性騷擾防治法未限制性騷擾者行動，且類似前科犯屬特種個資，不可能提前掌握相關資料。
媒體報導，71歲簡姓老翁長年在北捷車廂內性騷擾女乘客，多次被逮仍持續犯案。
王鴻薇在委員會表示，北捷稱無法限制旅客搭捷運，只能由警方處理，處理態度消極；性騷擾慣犯應有處置，除可提高處罰，也應修改相關法令才能遏阻。
國民黨籍台北市議員李明賢說，經統計，北捷今年1月到9月共25件性騷擾案，破獲22件，警方有規劃「獵狼專案」，建議列性騷擾犯黑名單；無黨籍台北市議員林穎孟表示，可在易發生性騷擾地點貼告示，提醒民眾注意。
北捷表示，簡姓老翁案雖未裁罰，但有立即交檢警處置，如果發現乘客有性騷擾行為，一定依違反性騷擾防治法移交檢警；經統計，發生性騷擾狀況都是在尖峰時刻車廂內。
委員會決議提案送北市府研議，要求包含北捷應加強性騷擾防治宣導與防範措施、注意及監控性騷擾慣犯搭乘行為、北市府應與中央研商禁性騷擾慣犯搭捷運適法性和可行性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言