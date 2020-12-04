健保不能只調費率 衛福部擬改革指示用藥、健康投資

健保連續4年收支失衡，短絀金額高達671億，為達到收支平衡，健保費明年「漲定了」，最後調漲的費率仍未定案，待行政院做最後裁決。但目前堤出方案，健保收支平衡最多也僅能維持二年左右，衛福部長陳時中今參與全民健康保險開源、節流公聽會提及，已請部內提出中長期改革計畫，盼能達到節流的效果。

陳時中表示，健保設計存有「好處」與「壞處」，民國92年設置總額制度後，審查與管控就成為必要之惡，也因為總額制度讓健保行政費用無法增加，想要改進卻無改進空間。他認為，社會保險制度必須要「精進」，除了討論費率，也請衛福部提出中長期的改革計畫，讓健保可以有制度地發展下去。

衛福部社保司長商東福表示，健保中長期改革計畫大致分為三部分，一為改革健保給付及支付制度，如新藥審查及藥品退場機制，畢竟總額有限，現在的藥品經審核後，幾乎難以退場，因此必須要訂出「公平公正」的審查制度及重審機制。

近期被詬病的指示用藥違法給付，必須盡速規畫退場，商東福表示，近25年來，已經完成1500項指示用藥退出給付，目前還有800項尚未退出。依照健保署的說法，這800項退場的制度，現在規畫是由專科醫師提案，或由健保署主動提出。

第二為整合公衛體系與健保資源，商東福表示，這部分就是指健康投資，如近期推動的Ｃ肝計畫，藥品效果可望可消滅Ｃ肝，由健保投資降低未來肝病給付，每年雖要價500億，但長遠來看有效益的。他表示，繼Ｃ肝之後的重大疾病投資尚未定案，目前國健署規畫肺癌篩檢，篩檢後治療是否由健保支出，尚未取得健保會同意。

第三為健康照顧體系改革，如住院照護整合計畫，強化社區照護體系，智慧醫療等，革新醫療評鑑制度，建議醫院品質優化等。

商東福表示，中長期的健保改革計畫預計從2021年啟動，近期將會積極試算，如何讓健保在調整費率後，能長期維持收支平衡。