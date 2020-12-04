天成醫療體系導入MR混合實境 居家醫療遠距會診不是夢

MR混合實境是AR（擴增實境）和VR（虛擬實境）的綜合體，可將虛擬場景與現實高度結合。

天成醫療體系看中MR在後疫情時代的應用前景，與微軟（Microsoft）合作引進結合遠端協助軟體功能的MR眼鏡「HoloLens2」，用於居家醫療的遠距會診。醫院醫師透過居家醫師戴的HoloLens2，能在遠端掌握病人狀況、給予適當的會診建議。

因應新冠肺炎疫情，天成醫療體系將今年訂為數位轉型年，結合資通訊、人工智慧（A：Artifical Intelligence）、區塊鏈（B：Block Chain）、雲端運算（C：Cloud Computing）及大數據（D：Big Data），朝大健康科技島邁進。

微軟9月發表HoloLens2後，天成醫療體系金色年代長照社團法人董事長徐向謙和天晟醫院風濕免疫科主任翁國益醫師便主動向微軟洽談合作，11月啟用HoloLens2，成為全台首家運用HoloLens2的醫院。

翁國益表示，居家醫師到病人家中後，若發現有會診需求，只要戴上HoloLens2這款MR眼鏡，遠在醫院端的醫師就能看到HoloLens2傳回的影音。因HoloLens2影音性能強大，能使醫院醫師感覺親臨現場，還能把醫院端的檢驗檢查報告送到居家醫師的眼鏡視野當中，完成最即時的同步診療。

翁國益說，由於HoloLens2可不用醫師直接接觸病人，據他了解，英國倫敦已用HoloLens2作為醫師會診住加護病房的新冠肺炎病人，降低接觸感染。

可見，HoloLens2是數位防疫好工具，天晟醫院擬定未來可再用於：3D解剖構造模型影像衛教解釋功能、急診和加護病房的遠距會診功能等。

此外，天晟醫院近期也將把VIP病房打造為智慧病房，除了設置常見的電子白板、離床偵測、與防跌警報，另設有手勢操作的自動化感應功能。只要病人或護理師在偵測鏡頭前比劃手勢，就能自動開關燈、拉窗簾等，減少直接接觸。

醫療科技展現正展出天成醫療體系的HoloLens2和智慧病房，最吸睛的還有可與長輩互動的AI機器人「Kebbi」，會跳舞、說故事、玩遊戲、拍照、人臉辨識、和紅外線量體溫等，是天成3家護理之家及4家日照中心的陪伴好幫手。