觀音山纜車10日辦招商說明會 海外廠商也有興趣

新北觀音山纜車規畫從八里渡船頭直上觀音山硬漢嶺，沿線風景優美，串連淡海輕軌、八里輕軌、八里左岸、十三行博物館，有望帶動在地觀光。新北市觀旅局將於10日舉辦招商說明會，目前已有數家海內外業者詢問，預計採BOO方式，由民間投資、興建、營運。

觀音山纜車規畫全長2公里，初估耗資9億元，以日本白馬岳纜車作為構想，預計明年中招標。

觀旅局長張其強指出，先前已有數家業者表達意願，主要為地方人士聯盟及國內企業，另也有海外業者以電子郵件方式詢問，主要了解土地使用、促進民間參與公共建設相關法規及市府政策。

張其強表示，BOO方式大前提為市府不出資，透過公私協力方式興建，並由市府提供程序上的協助，因纜車屬於遊憩設施，交由民間經營更富彈性。招商說明會將於10日上午在新北市府大樓401會議室舉辦，流程包含願景說明、招商程序說明及座談會交流。

另外，新北市經發局昨也舉辦公有土地招商說明會，會中就「土城區明德段商二用地招商案」及「林口區國宅段住五用地招商案」進行招商簡介及預告，現場吸引超過100家企業與會。