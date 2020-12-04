聽新聞
test
0:00 / 0:00
觀音山纜車10日辦招商說明會 海外廠商也有興趣
新北觀音山纜車規畫從八里渡船頭直上觀音山硬漢嶺，沿線風景優美，串連淡海輕軌、八里輕軌、八里左岸、十三行博物館，有望帶動在地觀光。新北市觀旅局將於10日舉辦招商說明會，目前已有數家海內外業者詢問，預計採BOO方式，由民間投資、興建、營運。
觀音山纜車規畫全長2公里，初估耗資9億元，以日本白馬岳纜車作為構想，預計明年中招標。
觀旅局長張其強指出，先前已有數家業者表達意願，主要為地方人士聯盟及國內企業，另也有海外業者以電子郵件方式詢問，主要了解土地使用、促進民間參與公共建設相關法規及市府政策。
張其強表示，BOO方式大前提為市府不出資，透過公私協力方式興建，並由市府提供程序上的協助，因纜車屬於遊憩設施，交由民間經營更富彈性。招商說明會將於10日上午在新北市府大樓401會議室舉辦，流程包含願景說明、招商程序說明及座談會交流。
另外，新北市經發局昨也舉辦公有土地招商說明會，會中就「土城區明德段商二用地招商案」及「林口區國宅段住五用地招商案」進行招商簡介及預告，現場吸引超過100家企業與會。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言