解決蘭嶼停航斷糧危機 縣府今尋求軍方協助！

台東蘭嶼連續8天受東北季風影響，船班無法通行，預計明天持續停航，島上出現斷糧危機，縣府為解決物資運補問題，副縣長王志輝今尋求軍方協助。台東後備指揮部允諾協調各種疏運方式。

後備指揮部指揮官蔡豐全表示，縣府如有需求，願意協調各軍種包括陸軍航特部、海軍或空軍，甚至海巡單位加入緊急物資疏運行列，希望能協助縣府解決離島民生物資問題。

王志輝今天率農業處長許家豪、民政處副處長歐斐君拜會後備指揮部，尋求軍方協助會談民生物資疏運事宜。王志輝說，近期東北季風強烈，船班已停航超過1周，造成蘭嶼民生物資缺乏嚴重。

縣府除尋求軍方協助，同時也協調航港局東部航運中心，並與剛完成船席得標廠商東翰貨輪溝通，希望在東翰輪船體修復及通過安全檢查後，第一時間須加入疏運，解決當地物資不足困境。