解決蘭嶼停航斷糧危機 縣府今尋求軍方協助！
台東蘭嶼連續8天受東北季風影響，船班無法通行，預計明天持續停航，島上出現斷糧危機，縣府為解決物資運補問題，副縣長王志輝今尋求軍方協助。台東後備指揮部允諾協調各種疏運方式。
後備指揮部指揮官蔡豐全表示，縣府如有需求，願意協調各軍種包括陸軍航特部、海軍或空軍，甚至海巡單位加入緊急物資疏運行列，希望能協助縣府解決離島民生物資問題。
王志輝今天率農業處長許家豪、民政處副處長歐斐君拜會後備指揮部，尋求軍方協助會談民生物資疏運事宜。王志輝說，近期東北季風強烈，船班已停航超過1周，造成蘭嶼民生物資缺乏嚴重。
縣府除尋求軍方協助，同時也協調航港局東部航運中心，並與剛完成船席得標廠商東翰貨輪溝通，希望在東翰輪船體修復及通過安全檢查後，第一時間須加入疏運，解決當地物資不足困境。
農業處長許家豪說，東翰輪預計明天就可修復完成，航港局假日也將配合派人下來檢查，若下星期一（7日）天候允許，東翰輪就能立即投入蘭嶼物資運補。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言