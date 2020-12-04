陳吉仲：12月中下旬宣布桃竹苗一期稻是否停灌

農委會主委陳吉仲今在立法院表示，12月中下旬宣布桃竹苗一期稻是否停灌，而初步估計，不會像原來規畫的停灌面積那麼多。

我國水情吃緊，桃竹苗今年二期稻作10月已停灌，明年一期稻作是否也休耕，農民都還在等政府答案。行政院長蘇貞昌與陳吉仲等官員今赴立法院施政總質詢，民進黨立委黃世杰也就此事詢問陳吉仲。

陳吉仲則表示，農委會將配合經濟部完整盤點桃竹苗區域，尤其用水比較多的石門水庫，不過目前石門水庫還有50%的蓄水量，東北部近日也都有雨水進帳，有關桃竹苗明年一期停灌與否，會看水情狀況，預計配合經濟部在12月中下旬宣布，且會早於秧苗業者動作之前。

陳吉仲也補充表示，目前看起來，停灌面積不會像原來規畫的那麼多。