南部進入枯水期幾無降雨 南水局「一滴水都不能浪費」

12月份後南部進入枯水期，幾乎無明顯降雨，水利署南區水資源局表示，曾文和南化水庫現有蓄水現況，在嘉南一期作停灌後，出水管控不會那麼緊張，但要撐到明年5月時還保有一個月安全存量，因此採跨區調度全面面管控出水量，盡量將川流水引進水庫中，「每一滴水都不能浪費」，也請民眾共同攜手抗旱。

曾文水庫蓄水率約剩22%，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量僅剩1.6億立方公尺，南化水庫透過甲仙溪越域引水每天約10萬立方公尺，目前還有近7千9百多萬立方公尺，全部用做公共用水上，水情較穩定了，但乾旱考驗仍不能大竟意。

南水局副局長鄒漢貴表示，目前雨勢多集中在宜蘭及基隆一帶，12月後南部幾乎難有明顯降雨，川流水位也一直在下降，像甲仙溪川流量僅剩2CMS，保留給高雄下游農業供灌外，幾乎都引進南化水庫中；另外高屏溪川流水還有30多CMS，透過自來水系統，從高雄支援台南清水，每天約有15萬立方公尺，希望在12月底支援達到20萬立方公尺。

鄒漢貴說，台南單日公共用水約96至97萬立方公尺，目前從曾文水庫系統日出水50萬立方公尺，南化水庫日出水約40萬公尺，每天從高雄支援清水約15萬立方公尺是機動調度，高雄支援量多，南化出水量就降，主要是讓水能多留在水庫中，以度過枯水期。