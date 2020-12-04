今起老人就業不得有年齡歧視 否則最高罰150萬

「中高齡者及高齡者就業促進法」今天施行，專法含促進失業就業等6大重點，高雄市勞工局表示，未來將籌設「銀髮人力服務據點」，致力開發一些就業機會並進行就業媒合，但提醒雇主，雇用高齡人力，禁止有年齡歧視，且給薪不得低於最低基本工資，違者將罰30萬上，150萬以下罰鍰。

據內政部統計，台灣65歲以上老年人口占總人口比率在107年3月底已達到14.05％，邁入「高齡社會」，如何妥善運用銀髮人力資源成為重要課題，中高齡者及高齡者就業促進法在108年12月4日公布，經過中央評估景氣及就業相關指標，今天正式施行。

高市勞工局表示，「中高齡者及高齡者就業促進法」共有六大重點，包括禁止年齡歧視、在職者穩定就業、促進失業者就業、支持退休後再就業、推動銀髮人才服務及開發就業機會，以提升勞動力的運用。

勞工局長李煥熏表示，勞工局因應法規上路，未來將籌設「銀髮人力服務據點」，開發與辦理臨時性、季節性、短期性、部分工時、社區服務等就業機會及就業媒合、促進雇主聘專業銀髮人才，創造銀青共融的就業新氣象。

他說，現代人平均餘命久，早在專法施行前，勞工局就關注銀髮就業問題，近期前鎮就服站即運用專案徵才與雇用獎助措施，成功為知名面膜製造公司媒合2名中高齡者與1名身心障礙者就業。