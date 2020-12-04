台鐵東西交通中斷恐要4天才恢復 首都統聯加班支援

受豪雨影響，台鐵猴硐站至瑞芳線路線中斷，東部幹線大受影響，讓極度仰賴鐵路的花蓮交通大亂，宜蘭、花蓮站都擠滿乘客。台鐵局稍早表示，恐怕要四天、到下周二才會完全恢復。對此，國光客運跟統聯客運也加班因應。

台鐵局說，目前對號列車，樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛；宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站；西部往東部跨線列車行駛至七堵站；東部往西部跨線列車另由七堵站特開。至於區間車部分，台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

首都客運表示，台北到宜蘭國道客運加開密集增班，只要民眾到市府轉運站，都一定把他送到羅東跟宜蘭轉乘火車，即起開始到恢復為止，配合客況隨時加班，客人到站30分鐘內會讓他上車，明天0時30分前到的客人，也都會發車。從中午開始，市政府就湧現搭車人潮，比平常多了兩成。

北花線部分，首都客運說，台北到花蓮今天班次都客滿，今天板橋到花蓮跟台北到花蓮，緊急加開三個班次，現場賣票。明天會視狀況。建議民眾先多利用北宜路線。

統聯客運則說，台北區監理所有請相關業者做加班，今天上午10時就有出現一批乘客詢問，統聯北花路線先加了兩個班次，目前先以疏運今天人潮為主，明天會視狀況加開南港到花蓮班次。