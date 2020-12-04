台灣經典小鎮3.0出爐 林佳龍：3年選出100個走向精緻遊

台灣每個小鎮都很有特色，無論是自然生態、田園景觀、農村文化、在地美食等，都吸引民眾體驗風情、漫遊小鎮。交通部觀光局已於2019年、2020年遴選出台灣經典小鎮1.0及2.0，計70個。觀光局說，為持續活絡國內旅遊，延續小鎮旅遊年熱潮，本年再推出經典小鎮3.0，從54個推薦小鎮遴選出30個經典小鎮。交通部長林佳龍說，連續三年選出百大經典小鎮，要向下紮根，走向精緻旅遊，同時把小鎮打造成國際級亮點。

觀光局說，該次除各縣市政府推薦外，考量均衡區域發展，以及配合觀光局推行區域發展聯盟觀光圈，及考量政府部門挹注資源等，納入各國家風景區管理處推薦小鎮，自54個推薦小鎮遴選出30個台灣經典小鎮，持續透過深度旅遊感受小鎮在地旅遊魅力。今年受到疫情影響，觀光已轉型朝向精緻旅遊發展，目前已選出100個經典小鎮，民眾可深入各個地方創造地方經濟發展。

林佳龍說，選出的經典小鎮結合前後八年的旅遊主題，用讓國民旅遊跟國際觀光客可以更深入體驗，也創造更大觀光效益，對在地經濟就業也有幫助，會整合行銷提升設施和服務的水準，配合觀光圈，把經典小鎮組合起來，打頭陣帶動區域觀光圈跟產業聯盟方展。

林佳龍說，精緻旅遊就是種體驗經濟，百大小鎮就是百款特色，旅遊甚至可以過夜，深度了解台灣非常美麗跟多元生態還有文化，打造台灣成為世界觀光島。國際觀光客來台灣不要只在台北或大都市，也要親近山海，深入原住民部落跟客家庄，透過環島鐵路跟自行車，多元載具可以自由移動，也是疫後觀光超前部屬，提高台灣觀光品質，建立品牌，抓住飢餓行銷，不能讓觀光客來了後悔。

觀光局說，入選小鎮3.0各具特色，宜蘭縣冬山鄉有冬山河生態綠舟，萬坪河岸可供野餐及踏青。台北市信義區有全台最完整自行車道路網，可以騎著YouBike漫遊四四南村，感受眷村風華。到新北市淡水河岸吹吹風，賞夕陽美景逛老街。鶯歌是陶瓷小鎮，可以捏陶拉坯玩體驗。

往中部走來到鐵路山海交會苗栗縣竹南鎮，進入夢幻崎頂子母隧道。台中市霧峰區有九九峰，走入林家花園感受仕紳風雅。往海線到梧棲感受老街百年歲月，激盪歷史雲煙。彰化市有大佛，看鷹揚八卦。社頭鄉是織襪的故鄉、芭樂寶地。二林是全台酒莊密度最高小鎮，來一趟微醺農體驗。到芳苑坐鐵牛車，跟著海牛採蚵樂。

往南部走來到鹹風陣陣的嘉義縣布袋鎮，看見白色鹽田浪漫高跟鞋教堂。新港鄉有奉天宮，有拜有保庇。台南市北門區的鯤鯓王平安鹽祭也不遑多讓，可以深度體驗民俗文化。暢遊文化古都在安平，搭船遊運河漫漫遊。屏東縣枋寮鄉是黑珍珠的故鄉。到琉球鄉浮潛看海龜、體驗潮間帶。往東部走到花蓮縣新城鄉，這裡有海灣美景，也是曼波魚的故鄉。台東縣卑南鄉有知本溫泉美人湯及原民部落文化。