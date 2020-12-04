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比賽完就墮落？節能第一名社區掛N條燈飾亮爆 網揭「這樣才會得獎」
為明年比賽超前部署？有網友在臉書社團發出一張照片，社區大樓門口掛著紅布條「賀！大型社區組節能省電評比第一名」，但整片鐵門上卻掛滿了閃亮亮的燈飾，和省電冠軍形成奇妙對比，網友看了笑翻稱「比賽結束就墮落！」
為了慶祝在新北市節能競賽中獲勝，該社區特地在大門口掛上顯眼的紅布條，此外再加碼一串串的燈飾。不少網友形容「考完試當然要大玩一下」、「就像減肥成功去吃大餐慶祝一樣」，如此神比喻似乎也說得通，「省了這麼久一次催落去」。
也有不少人發現大門口的燈飾看起來都是LED燈，直說重點在於「LED燈耗電量很小的」，這幾串加起來，可能還比一顆鎢絲燈泡省電。
部分網友甚至懷疑這根本是「計畫通」，都是為了下次得獎做的準備。理由在於比賽通常是跟前一年同一時期比，若先衝高用電量，然後再降低使用量，才會出現可觀的省電度數，有助蟬聯冠軍。
此外許多人一眼就認出該社區，「笑死這不是在三峽嗎」、「北大特區不意外」、「北大特區一堆社區在報名參加綠能比賽」。
根據新北市政府環保局資料，該社區總累積節電量達14萬3840度，大幅勝過同為大型社區組第二名的8萬7360度。
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