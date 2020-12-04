台鐵猴硐至瑞芳間中斷 東部幹線大亂花蓮站擠滿人

受豪雨影響，台鐵猴硐站至瑞芳線路線中斷，東部幹線大受影響，讓極度仰賴鐵路的花蓮交通大亂，花蓮火車站今天擠滿退票人潮，北花客運業者加開班次紓運，但運能有限，建議往返北花民眾，可購買鐵公路聯票，北宜間搭客運，宜蘭或羅東到花蓮改乘火車因應。

今天是小周末，不少遊客要往返北花，卻因東部幹線中斷亂了套。花蓮火車站今天上午開始，就擠滿退票、購票人潮。家住花蓮的張小姐，早就搶好火車票，原本今天要到台北找朋友，臨時遇上火車不通，匆匆趕到車站退票，再轉乘北花客運。

另一名包姓旅客搭乘6時38分的火車北上，發車前就延了50分鐘，一路上列車走走停停，最後停在新北福隆，後來才知道是線路搶修，因為趕時間，她乾脆自己找接駁車，折騰到下午1時許才抵達台北。

台鐵瑞芳至猴硐間，11月30日因連日大雨造成邊坡滑動，經多日連夜全力搶修，昨晨恢復雙線通車，但今天上午8時30分猴硐站再通報，因大雨不斷，瑞芳至猴硐間西正線邊坡大規模滑落，東正線電車線冒火花，為確保行車安全，東西正線雙線暫停運行。

由於購票、退票旅客暴增，台鐵花蓮站今天緊急調度人員，加開窗口為旅客服務。台鐵花蓮火車站長林德香說，受此事件影響，目前東幹線列車僅開到宜蘭，再往北必須在宜蘭轉乘國道客運，若是購買到台北的火車票但只坐到宜蘭，未乘區間可在一年內全額退費，但提醒出站時須蓋證明；若已購票無法搭乘，同樣是1年內全額退票，不收手續費。