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恐要搶修數日！台鐵土石崩落 對號樹林往宜花東停駛
新北市瑞芳-猴硐間因連續大雨造成邊坡滑動，原已噴漿，昨天恢復雙線通車，但今天又有大規模滑落，目前成東西正線路線不通。台鐵局已成立一級應變中心全力搶修，並啟動公路接駁，由於大面積落石，加上還在下雨，搶修恐要數日。
台鐵局工務處長陳仲俊說，因為整個走山，預估至少要修四天，要到下周二才會完全恢復。
台鐵局說，目前對號列車，樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛；宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站；西部往東部跨線列車行駛至七堵站；東部往西部跨線列車另由七堵站特開。
至於區間車部分，台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。
瑞芳=猴硐間辦理公路接駁，台鐵說，交通部已請公路客運業者協助加強台北=宜蘭間加開班車以疏運旅客。提醒民眾因應災害事故，乘客出門前，詢問列車運行情形請洽台鐵局官方網站，會隨狀況更新最新資訊，網址： http://www.railway.gov.tw/tw/index.html
另外，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。
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