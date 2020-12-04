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打敗秋冬換季病毒高峰期 3招輕鬆改善居家空氣品質

聯合報 / 黃筱晴 即時報導

圖／報系資料庫
圖／報系資料庫

雖然今年氣溫冷得慢，但秋冬霧霾、流感高峰期仍然將至，對於有過敏問題或呼吸道較敏感的民眾而言。秋冬換季時期，除了施打流感疫苗、做好個人防護，以提升自身免疫力，隨時維持周遭空氣淨化、消除室內細菌及病毒問題，更不可忽視。

秋冬季在室內活動的時間較長，許多民眾為了阻絕空氣污染或冷風吹入而緊閉門窗。但卻反易導致空氣不流通，而促使細菌及病毒生長與傳播。若將過敏原吸入至體內，容易引發鼻塞、胸悶等不適情形。跟著以下3招，在秋冬流感季也能輕鬆改善居家空氣品質，拒絕細菌病毒入侵家中，維護家人的身體健康。

秋冬流感病毒季，不僅要避免戶外汙染，維持居家良好空氣品質尤其重要。 圖／報系資料庫
秋冬流感病毒季，不僅要避免戶外汙染，維持居家良好空氣品質尤其重要。 圖／報系資料庫

保持空氣流通 控制最適溫濕度
在門窗緊閉的狀態下，維持室內空氣流通，建議可透過循環扇、冷暖空調、換氣機，或是空氣清淨機輔助室內換氣，以改善室內空氣品質，同時也要控管室內溫度，並將濕度維持在人體最舒適、且較不易滋生細菌的50～55%。

為住宅健檢 減少室內汙染源
許多日常居家用品，包括木夾板、防腐劑和清潔劑、地毯、抗皺布料、化妝品、油漆和亮光漆等都會釋放一級致毒物質「甲醛」。根據調查，有近4成裝修5年後的裝潢仍可以偵測出甲醛超標的情況，甲醛釋放並非一次性解決的問題。除了選擇較低汙染的建材、油漆及家具之外，更要減少燒香、使用人工香氛、點燃蠟燭等日常行為，以減少室內汙染源。

正確選購空氣清淨機 秋冬季拒絕流感病毒入侵

Dyson Pure Cryptomic 三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06，可消除甲醛，持續有效吹送淨化涼暖空氣。 圖／戴森 提供
Dyson Pure Cryptomic 三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06，可消除甲醛，持續有效吹送淨化涼暖空氣。 圖／戴森 提供

除了以上方法，為了能有效過濾汙染源，建議可以透過使用空氣清淨設備，以吹送潔淨空氣，提升室內空氣品質。Dyson Pure Cryptomic HP06三合一空氣清淨機，獨家Cryptomic科技濾網採用特別的催化塗層，可以捕捉甲醛分子，透過錳鉀礦催化劑，持續將甲醛分解成水和二氧化碳分子。Dyson Pure Cryptomic HP06三合一空氣清淨機更通過SGS認證，可高效淨化全室，濾除流感（H1N1、H3N2）及腸病毒（EV71）。

Dyson模擬實際居家環境，打造「POLAR淨化均勻度實驗室」，確保設備實際效能達到標準。 圖／戴森 提供
Dyson模擬實際居家環境，打造「POLAR淨化均勻度實驗室」，確保設備實際效能達到標準。 圖／戴森 提供

Dyson持續在研發上投入大量資源，打造「POLAR淨化均勻度實驗室」，在完全密閉、面積約9坪空間內，以貼近實際客廳環境的角落位置擺放空氣清淨機，並設置9個空氣品質感應器，以每10秒鐘收集一次空氣質量數據，驗證空氣清淨機能夠自動反應，並均勻淨化整個房間的有效性，以確保 Dyson空氣清淨機的過濾效能符合標準。透過Dyson Air Multiplier獨家氣流倍增科技，每秒可以吹送290公升順暢又強勁的氣流，帶動室內空氣循環，將潔淨空氣吹送全室、調節室內溫度；涼暖三合一機種更可遠距離吹送暖流，快速使全室均勻變暖，讓冷冷的冬夜也能吹上溫暖的氣流。

圖／戴森 提供 Dyson Pure Cryptomic 三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06，經SGS認證可過濾流感病毒，打造健康舒適的居家環境。
圖／戴森 提供 Dyson Pure Cryptomic 三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06，經SGS認證可過濾流感病毒，打造健康舒適的居家環境。

Dyson Pure Cryptomic HP06三合一空氣清淨機擁有智慧型感應器，可以自動偵測空氣傳播的懸浮微粒與有害氣體，並透過智能連線，可遠端透過手機隨時監控家中和室外的空氣品質，確保回到家中即可享有舒適、潔淨的空氣環境。

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