元旦連假疏運 北花客運來回400元租車、轉乘享優惠

元旦連假將屆，交通部公路總局「在地有腳」租車優惠從宜、花擴大到台東，民眾搭乘公路客運至宜花東後，持公路客運票證，於合作的在地34家及連鎖租賃業者租汽機車可享優惠，並折抵客運票價；此外，蘇花路廊將續辦大客車優先道，除既有太魯閣大橋南端至崇德管制站，還新增和仁至中仁隧道北口路段。

公路總局花蓮及宜蘭監理站，今天同步說明元旦連假的公共運輸優惠。12月31日零時起至明年1月3日24時止，搭乘國道客運88條優惠路線，可享平日優惠價或原票價85折優惠，持電子票證搭乘46條台灣好行路線，享半價優惠。北花線國道客運來回票400元；轉乘優惠部分，凡搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運可享一段票或基本里程免費。

為方便民眾「在地有腳」，民眾於優惠期間搭乘公路客運到東部，持公路客運票證於指定租賃業者租汽機車享優惠，憑租車正本及公路客運來回票證，回程時還可到公路客運業者櫃檯請領票價優惠，汽車可折票價200元、機車折100元。

花蓮監理站股長賴銘顏說，合作租賃業者包括連鎖租車行，及宜蘭10家、花蓮12家、台東12家的在地業者，可上公路總局網站查詢合作店家。

今年中秋連假期間，蘇花改試辦大客車優先道，元旦連假將持續辦理，除了原有的路段，新增中仁隧道北端路口至蘇花改和平端約3.8公里，該路段將於連假第1天南下5時至下午5時，及連假第3天北上11時至16時實施大客車優先道。