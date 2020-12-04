趴地開門爭議 林佳龍請台鐵1周提檢討、可改開關位置

因應勤務宿舍搬至樹林站，台鐵列車長12月起不再隨車進出調車場，改從樹林站上下車，列車長「趴地開門」隨之畫面曝光，引發議論。台鐵昨晚一度緊急通知，擬改由樹林站員跪著去做扳動考克開門的動作，該舉讓台鐵產業工會怒批「根本把人當笨蛋」。對此，交通部長林佳龍說，已請台鐵一周內提檢討報告跟建議。

林佳龍今天出席台灣經典小鎮 3.0 授證記者會前，接受媒體聯訪時表示。已請台鐵進行檢討跟改進，趴地狀況只是特定路線最後一站，看是不是需要省掉列車長。目前是試行階段，其實是可以改變開關插梢地方，不一定需要趴下來。已請台鐵一周內提檢討報告跟建議，如果維持列車長（到樹林調車場）就少了爭議；如果真的需要透過開關控制，也要做到安全又方便的設計。

林佳龍說，這個路段比較特別，考量調度才做改變。若人力不足會補齊，如果持續要用這個方法（趴地），就要做到對於列車長跟站務人員安全又友善工作環境

媒體追問，該政策是否改來改去，林佳龍強調，台鐵是在試行新的方法，是否有必要可以檢討，也請台鐵重新評估，將以列車長進行服務，不要勞動大家，造成問題。