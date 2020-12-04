嘉縣4條絕美景色步道 還有網友激推的嘉義版抹茶山

歲末年終，近日氣溫驟降，天冷大啖美食，擔心發胖嗎？嘉義縣文化觀光局推薦適合保養身形的特富野古道、二延平步道、二尖山步道及竹坑溪步道，不僅可以沿途欣賞林相、養身心，更可維持身材，讓遊客冬天也能盡情玩樂吃美食。

大阿里山區受登山客喜愛，近來台18、166線周邊步道成為民眾周末休憩好去處，因網紅及旅遊節目報導成為朝聖步道的「特富野古道」：從阿里山自忠進入，全長6.32公里，有「全台最美鐵道森林步道」美譽。

日據時期為伐運阿里山紅檜、扁柏便沿此古道闢築鐵道（舊水山線鐵道），現今階梯式步道搭配礫石及枕木鋪面，保留部分舊鐵道鋪面枕木及棧橋，步道平緩便於行走，雲霧繚繞。

台18線上的「二延平步道」約百公尺登山小徑，步行來回約1小時，觀景台可遠眺嘉南平原、八掌溪，山頂涼亭可俯望茶園美景，是阿里山公路最近觀雲瀑地點。

以賞日出、觀夕陽聞名的「二尖山步道」長約380公尺「台灣小百岳」，長長階梯穿梭茶園視野遼闊，是網友激推的高CP「嘉義版抹茶山」。

五星級步道「竹坑溪步道」全長3.3公里，單程約2小時，又名挑炭古道，早期居民挑炭下山時走出的山徑，全線吊橋高達10座及多座壯觀瀑布，尤其「龍宮瀑布」內側的天然狹長型岩洞更是引人入勝，近距離目睹銀色水幕傾瀉而下，如置身水濂洞一般。