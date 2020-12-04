快訊

退休後買部車犒賞自己？他體悟：退休後千萬別做7件事

陸軍官校上午傳工安意外 工人墜樓送醫後不治身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣4條絕美景色步道 還有網友激推的嘉義版抹茶山

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣美景步道二尖山步道。圖／縣府提供
嘉義縣美景步道二尖山步道。圖／縣府提供

歲末年終，近日氣溫驟降，天冷大啖美食，擔心發胖嗎？嘉義縣文化觀光局推薦適合保養身形的特富野古道、二延平步道、二尖山步道及竹坑溪步道，不僅可以沿途欣賞林相、養身心，更可維持身材，讓遊客冬天也能盡情玩樂吃美食。

阿里山區受登山客喜愛，近來台18、166線周邊步道成為民眾周末休憩好去處，因網紅及旅遊節目報導成為朝聖步道的「特富野古道」：從阿里山自忠進入，全長6.32公里，有「全台最美鐵道森林步道」美譽。

日據時期為伐運阿里山紅檜、扁柏便沿此古道闢築鐵道（舊水山線鐵道），現今階梯式步道搭配礫石及枕木鋪面，保留部分舊鐵道鋪面枕木及棧橋，步道平緩便於行走，雲霧繚繞。

台18線上的「二延平步道」約百公尺登山小徑，步行來回約1小時，觀景台可遠眺嘉南平原、八掌溪，山頂涼亭可俯望茶園美景，是阿里山公路最近觀雲瀑地點。

以賞日出、觀夕陽聞名的「二尖山步道」長約380公尺「台灣小百岳」，長長階梯穿梭茶園視野遼闊，是網友激推的高CP「嘉義版抹茶山」。

五星級步道「竹坑溪步道」全長3.3公里，單程約2小時，又名挑炭古道，早期居民挑炭下山時走出的山徑，全線吊橋高達10座及多座壯觀瀑布，尤其「龍宮瀑布」內側的天然狹長型岩洞更是引人入勝，近距離目睹銀色水幕傾瀉而下，如置身水濂洞一般。

另有多條具挑戰腳力和耐力路線，如獨立山古道、青年嶺步道、太興岩步道或里美步道，適合遊客健行挑戰，文觀局長許有仁提醒民眾登山行前充分做好行前準備，依照指引標示行走，旅程玩得開心安全。

嘉義縣美景步道千年蝙蝠洞及燕子崖。圖／縣府提供
嘉義縣美景步道千年蝙蝠洞及燕子崖。圖／縣府提供
嘉義縣美景步道特富野古道。圖／縣府提供
嘉義縣美景步道特富野古道。圖／縣府提供
嘉義縣美景步道二延平山步道。圖／縣府提供
嘉義縣美景步道二延平山步道。圖／縣府提供
嘉義縣美景步道竹坑溪步道。圖／縣府提供
嘉義縣美景步道竹坑溪步道。圖／縣府提供

阿里山 鐵道 嘉義

延伸閱讀

中職／富邦悍將與嘉義市合作 盼打造完整訓練基地

重塑集集大山登山古道 集集鎮鼓勵民眾親近山林

「幸福嘉義市」全台咖啡館密度次高 12日辦咖啡文化節

全國首座冰淇淋觀光工廠明年嘉縣營運 辦健走送冰淇淋

相關新聞

前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視

嘉義縣立委蔡易餘父親、前立委蔡啟芳，肺阻塞末期，7月11日66歲生日前1天，在台大醫院接受肺部移植手術，經長達11小時手...

嘉縣4條絕美景色步道 還有網友激推的嘉義版抹茶山

歲末年終，近日氣溫驟降，天冷大啖美食，擔心發胖嗎？嘉義縣文化觀光局推薦適合保養身形的特富野古道、二延平步道、二尖山步道及...

看管樂請戴口罩！嘉義市管樂踩街嘉年華本月19日登場

嘉義市管樂踩街嘉年華將於本月19日周六下午2點，在噴水圓環盛大登場，今年受疫情影響，無法邀請國外團隊，仍有54支表演隊伍...

火雞大餐紫蘆筍走進溪口稻田饗宴 翁章梁騎花布馬宣傳

嘉義縣文化觀光局攜手溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會，12日周末在溪口舉辦首次「走進溪口－稻田上的饗宴」， 預訂席開50桌50...

台南首創地政謄本販賣機 不用排隊5分鐘取件

台南市地政局首創「地政謄本販賣機」，即日起民眾只要持自然人憑證到安平區台南地政事務所，即可自行申領地籍謄本，5分鐘就能立...

南市空氣品質微型感測器數量全國第3 再增設5百台

為有效掌握空氣品質，南市環保局與環保署合作在全市布建9百顆空氣品質微型感測器，數量全國第3，局長謝世傑今天表示，明年初將...

盼別再有校園憾事 黃偉哲核定動支1.2億增路燈、監視器

馬來西亞籍女大生命案發生至今一個月，台南市副市長許育典今天主持第3次「擴大校園安全會報」，宣布市長黃偉哲核定動支第二預備...

中高齡就業專法今上路 雲嘉南明年估推逾2萬人進職場

「中高齡者及高齡者就業促進法」4日上路，雇主新進用中高齡及高齡者、續用高齡者，將補助雇主每人最高25萬8000元，雲嘉南...

台南舊魚市場重生了！ 藝術牆「大海的寶物」揭幕

擁有85年歷史的台南舊魚市場因運河星鑽開發計畫，曾面臨建物被拆除的危機，後來決定原地保留，台南市觀光旅遊局邀請藝術家楊士...

「獅子王」真人版在雲林！下崙國小連摘全國獅賽四冠王

去年連續兩年奪下全國民俗體育錦標賽舞獅三冠王的雲林縣口湖下崙國小龍鳳獅隊，今年不僅奪下雲林縣長盃雙冠王，代表雲林出賽，昨...

虎尾農會理事長喊告 總幹事：歡迎

雲林縣虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠日前遭理事長丁榮義考績打0分，雙方戰火持續延燒，丁榮義昨天偕近10名離職資深員工出面開記者會...

避免府會衝突 南市局處一貫放軟

各縣市政府人員經常面臨議員要求提供資料、協助修繕、協調等各種需求，若局處未達標，遭議員修理、杯葛預算時有所聞，如何化解府...

熱門新聞

前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視

前槍擊要犯詹龍欄感念病故父親 號召親友捐500萬嘉惠弱勢

塞車有解！高公局將增設國1林口A交流道南出、北入匝道

病倒被解讀遭撤換 雲林「鐵打處長」住院報平安

台中雙十公車綁卡 中捷公司6捷運站延長服務時間

極端氣候乾旱 金門引進「水寶盆」樹苗存活率達7成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。