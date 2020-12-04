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食藥署宣布回收兩項藥品 希敏克膜衣錠及華喘嚀錠
衛福部食藥署今日再公告兩款藥品下架回收，分別為世達的希敏克膜衣錠240萬顆以及華興的95萬顆華喘嚀錠，衛福部食藥署藥品組科長洪國登表示，兩藥物市占率不高，替代藥品也多，對民眾影響不大。
其中，世達的希敏克膜衣錠適應症為季節性鼻炎、結合膜炎、過敏性鼻炎、蕁痲疹、過敏性搔癢等過敏現象；華喘嚀錠則為感冒、咽喉炎、支氣管炎等之咳嗽、乾草熱、過敏性氣喘、支氣管氣喘、小兒氣喘、心臟性氣喘，兩款藥品的其他替代藥物不少。
洪國登表示，世達化學主動通報，敏克膜衣錠雨的鋁箔包裝在第24個月持續安定性試驗發現，相關降解物質略超出原0.2%核准規格，因此下架；華興這顆藥品則是品錠劑外觀有汙點，該藥今年初上市。
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