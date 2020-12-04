食藥署宣布回收兩項藥品 希敏克膜衣錠及華喘嚀錠

近年來國人瘋登山，但亂丟垃圾的壞習慣也帶到山林，「林務局-森活情報站」臉書粉專發文「請問這是你掉的小白花嗎？」，指林務局員工近日在加里山區發現了四處散落的衛生紙小白花，汙染山林，呼籲除了回憶，什麼也不留下。並改編歌詞製作圖卡「都跟你說了帶走！」、「不要再聽你的藉口」。

2020-12-04 08:55