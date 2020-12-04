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打破觀念 醫師：幼童練習用剪刀可增進身體協調

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
家長都擔心幼兒被剪刀刺傷、割傷，但醫師認為簡單是練習精細動作的好工具，2歲幼童就可練習使用，增進身體協調和穩定。圖／南投醫院提供
家長都擔心幼兒被剪刀刺傷、割傷，但醫師認為簡單是練習精細動作的好工具，2歲幼童就可練習使用，增進身體協調和穩定。圖／南投醫院提供

剪刀被許多幼兒家長視為違禁品，想著孩子拿著剪刀揮舞，相當危險。南投醫院復健醫師認為，其實2歲幼兒就可由家長協助下練習使用剪刀開合，正確使用剪刀能提升手眼協調和身體穩定度，有助發展精細動作技巧。

南投醫院復健科主任周建文說，剪刀看似危險，卻是練習精細動作最佳工具，幼童學習使用剪刀，可顯示精細動作的發展程度，也能提升手眼協調能力、雙側動作協調能力及軀幹穩定度，建議在家長陪伴下，讓孩子學習使用剪刀。

職能治療師沈靜萍說，幼童在2歲開始便能在家長協助下認識剪刀，單手將剪刀剪一個開口或是練習剪刀開合；3歲孩子可在家長監督下剪直線、還有沿線剪，這樣可以加強手部力量；4歲孩子可練習剪直線轉彎等簡單線條；5到6歲兒童剪刀技巧比較純熟，雙側協調也會比較好。

剪刀是練習精細動作技巧的好工具，也是幫助孩子提升手指分化動作、虎口和近端穩定度、雙側協調和掌內肌的力量，進而幫助孩子未來在書寫上三指抓握較穩定。

復健 醫師

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