打破觀念 醫師：幼童練習用剪刀可增進身體協調
剪刀被許多幼兒家長視為違禁品，想著孩子拿著剪刀揮舞，相當危險。南投醫院復健科醫師認為，其實2歲幼兒就可由家長協助下練習使用剪刀開合，正確使用剪刀能提升手眼協調和身體穩定度，有助發展精細動作技巧。
南投醫院復健科主任周建文說，剪刀看似危險，卻是練習精細動作最佳工具，幼童學習使用剪刀，可顯示精細動作的發展程度，也能提升手眼協調能力、雙側動作協調能力及軀幹穩定度，建議在家長陪伴下，讓孩子學習使用剪刀。
職能治療師沈靜萍說，幼童在2歲開始便能在家長協助下認識剪刀，單手將剪刀剪一個開口或是練習剪刀開合；3歲孩子可在家長監督下剪直線、還有沿線剪，這樣可以加強手部力量；4歲孩子可練習剪直線轉彎等簡單線條；5到6歲兒童剪刀技巧比較純熟，雙側協調也會比較好。
剪刀是練習精細動作技巧的好工具，也是幫助孩子提升手指分化動作、虎口和近端穩定度、雙側協調和掌內肌的力量，進而幫助孩子未來在書寫上三指抓握較穩定。
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