雲端藥歷擴大提示 2款中西藥交互作用最常見

健保署雲端查詢系統今年7月起擴大提示中西藥交互作用，截至11月15日，累計超過1800萬筆查詢紀錄，提醒次數最高的是可活血的中藥丹參與抗凝血的阿斯匹靈，為民眾安全把關。

衛生福利部健康保險署上午舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，此系統共提供12類病患就醫資料，供醫事人員查詢。107年起，陸續建立醫療影像分享機制、電腦主動提醒醫師重複處方、藥品交互作用及過敏藥物功能。

健保署醫審及藥材組長戴雪詠表示，為保障病患用藥安全，繼108年11月25日推出西藥交互作用主動提示功能後，109年7月起擴大提示禁止或避免同時使用的西藥藥品成分的組合，並新增中西藥交互作用提示功能。

這項功能可在醫師開立處方時，透過醫院電腦與健保署系統連線時，可對照病人現存的餘藥，有無產生中西藥交互作用進行比對。

戴雪詠表示，統計至109年11月15日止，共有1689家健保特約醫事機構有查詢紀錄，累計有1889萬筆查詢紀錄，其中以區域醫院使用率最高達78%。

根據統計，目前各項健保處方中，其中中西藥提示以中藥丹參（具活血功能）與阿斯匹靈Aspirin（具抗凝血功能）產生交互作用最為常見。兩者若併用可能會強化抗凝血的藥效，恐造成病患出血風險，如果病人因病情須同時併用時，應密切注意是否有出血之虞。

健保署長李伯璋表示，透過雲端資訊及影像分享，103至109上半年估計累計減少健保藥費支出約新台幣85.6億元、推估109上半年重複檢驗（查）費用也減少約12億元。透過此平台，可有效整合病患醫療資訊，各醫療院所也可持續發展創新應用，進而提升照護品質與病人安全。