桃竹苗明年1期是否停灌 最遲23日決定

桃園市政府今天早上舉行第8次抗旱會議，雖連日天氣陰冷下雨，石門水庫蓄水率稍回升至53.69%，但水情依舊嚴峻，桃竹苗地區明年一期作是否停灌，水利署副署長鍾朝恭在會中表示最晚23日決議。農委會也規畫12月份在桃園、新竹將一連舉行17場次的「110年第一期作乾旱因應措施座談會」，請農業局等單位多加宣導，廣邀農友參與。

水利署北區水資源局指出，石門水庫出水量維持每天124萬噸以下，因應新竹水情，支援新竹水量由每天7.5萬噸提升為7.7萬噸，並朝每天8萬噸為目標，另持續評估埤塘水源可再運用水量，已有2口埤塘反向供水給自來水系統，第3口員08池在施工中，預計15日完成。

桃園市政府也盤點研擬增設抗旱水井，已請各區公所盤點可供用水井，桃園區10口、中壢區5口、新屋區3口、平鎮區2口、楊梅與新屋各1口，將請環保局協助水質檢測，未來由水務局辦理鑿井工作，再交由區公所維管。

台水公司第二區管理處也加強整備，並強調持續執行降低漏水率工作，從2013年以來，運用管線汰換、小區管網、合理水壓管控與檢漏作業「抓漏」，迄今已斥資32億7000萬元，汰換364公里的管線。

台水公司也說明，漏水率已有逐年穩定下降趨勢，從2012年的18.91％到今年的13.83%，顯見轄區內供水漏水情形已逐步改善，從用戶與售水量不斷成長，但供水量幾乎持平的數據來看，降低漏水策略有達成一定成效，未來會持續加強抓漏力道。

至於農業停灌部分，依據桃園地區氣象分析，以目前降雨情勢來看，仍無法滿足明年一期作灌溉所需雨量，未來停灌機率大，由於育苗期在明年1月上旬，水利署旱災緊急應變小組先前也說明，決策點在12月中下旬，鍾朝恭今天說，最晚23日會宣布。

鍾朝恭也說，桃園水情燈號現為減壓供水的黃燈，未來若進入減量供水的橙燈，影響層面很大，包括游泳池、洗車、三溫暖、水療及每月用水超過1000度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5%，他希望各項整備與宣導工作能提前落實，請用水大戶等能先自主節水從5％到7%，否則未來要一下子到20%，影響很大。