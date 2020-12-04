解缺水根本之道 時力拋再生水使用比例、徵用耗水費

不滿桃竹苗地區日前無預警停灌，時代力量立委邱顯智、陳椒華今與環團共同舉行記者會喊出建水庫不如養森林、調整水價以價制量、產業需水再生提高、引排分離灌排分離等訴求。邱顯智表示，面對缺水目前政府透過停灌、北水南送、南寮海淡廠等措施，但這不是根本解決之道，應依照再生水資源發展條例，對水資源匱乏區公告再生水一定使用比率，並落實集水區治理，善用森林蓄水量。

我國今年水情吃緊，環團今質疑，2017年環團要求政府改善頭前溪水質，而後政府宣布要加速北水南送的佈管，預計2020年底完工，如今卻迎來氣候變遷造成的大旱，以及桃竹苗地區在結穗期停灌發農民反彈等等，政府的應變方案卻是啟動緊急海淡廠1.3萬噸計畫、宣布興建三座水庫，但政府應該從長計議，而非拚命找量，卻未顧本。

邱顯智表示，停灌、北水南送、南寮海淡廠，這不是根本解決之道，2015年再生水條例就有規定，水資源短缺的地區，中央應該要公告使用再生水一定的比率，應該要公告水資源的再利用，但2017年未公告，理由則是評估後沒有必要公告，等於授權後沒有在做，希望中央能夠公告再生水一定使用比例，進行水資源合理分配。

邱顯智說，農委會主委陳吉仲也說過，森林蓄水量比人工水庫多，效益也大，光是森林蓄水量就等於13座的石門水庫，但問題是集水區的管理單位過多、事權分散，相關單位事涉水利署、林務局、水保局、地方政府，無法有效率管理、涵養水源，行政院應該要關注落實集水區治理，而非缺水就讓桃竹苗停灌，這不是負責任的政府該做的事情。

陳椒華表示，近年一再發生缺水，未來也有可能長期缺水，政府2016年曾說要徵耗水費，但2017年溝通至今都還未開始，恐造成水資源缺乏的情形持續發生，目前耗水產業只佔整體的0.12%，用水比例卻達到30%，這些產業若不趕快開徵耗水費的話，狀況會越來越嚴重，政府應有效調整產業政策，停止高耗水產業發展。

環境權保障基金會許博任則呼籲，經濟部、內政部要正視新竹因為高科技產業不同情境已經與當初國土計畫評估不同，應檢討大新竹地區的都市計畫發展，如果台積電是護國產業，是否考慮停掉其他不必要的開發案如台知計畫、竹科三期等，平衡水資源利用。

新竹市議員廖子齊也質疑，南寮海淡廠預計每日供水量達3000至1萬3000公噸，已超出應環評的門檻，應該要先環評；台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉則說，一個好的水源涵養政策應該要包含森林涵養、備用水源、人工湖、再生水、海淡廠，而非缺水時刻馬上停止農民用水。