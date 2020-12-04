瑞芳猴硐大雨落石東幹線中斷 百名旅客走回猴硐等接駁

新北市瑞芳-猴硐間因連續大雨造成邊坡滑動，原已噴漿，昨天恢復雙線通車，但今天又有大規模滑落，目前雙線不通。台鐵局已成立一級應變中心全力搶修，台鐵預計修復時間到明天上午5時，已啟動公路接駁。

台鐵瑞芳=猴硐間11月30日因連日大雨造成邊坡滑動，經多日連夜全力搶修，3日清晨恢復雙線通車，但因大雨仍持續不斷，台鐵派員持續監測。

今天上午8時30分猴硐站通報，因大雨不斷，瑞芳=猴硐間西正線邊坡大規模滑落，東正線電車線冒火花，為確保行車安全，東西正線雙線即刻暫停運行，410次及4148次列車停於現場。台鐵局08:40成立一級應變小組，9時9分工務單位通報現場山壁滑落，9時15分第4148次車長再度通報土石流已滑至東正線。

台鐵為確保旅客安全，請列車上約100名旅客下車步行回猴硐站等候接駁，另410次列車已由七堵站於9時19分派柴電機車前往現場拉回瑞芳站。

台鐵局已由宜蘭運務段派遣10輛大巴士，5輛往猴硐站、5輛往瑞芳站辦理旅客接駁，並請台北、花蓮運務段督導所屬各站、車班組加強播音，請旅客改搭國道客運。目前正台鐵現場全力搶修中，將動員大型機具挖除滑落至路線上之土石方，以儘速恢復運行為目標，降低對於旅運服務的衝擊及影響，搶修完成前通過該路段之各次列車將有延誤情形，造成旅客不便，台鐵局深致歉意。