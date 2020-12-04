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台鐵瑞芳猴硐邊坡滑動「電車線冒火花」 啟動公路接駁

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵瑞芳猴硐間因連續大雨，造成邊坡再次滑動。圖／台鐵局提供
台鐵瑞芳猴硐間因連續大雨，造成邊坡再次滑動。圖／台鐵局提供

台鐵瑞芳、猴硐間因連續大雨，造成邊坡再次滑動。台鐵局說，目前雙線不通已成立一級應變中心，全力搶修，並啟動公路接駁。

台鐵說，瑞芳猴硐間前於11月30日因連日大雨造成邊坡滑動，經同仁多日連夜全力搶修，昨清晨恢復雙線通車，並派員持續監測。

台鐵說，今天上午8時30分猴硐站通報，因大雨不斷，瑞芳=猴硐間西正線邊坡大規模滑落，東正線電車線冒火花，為確保行車安全，東西正線雙線即刻暫停運行，410次及4148次列車停於現場。

台鐵說，上午8時40分成立一級應變小組，9時09分工務單位通報現場山壁滑落，9時15分第4148次車長再度通報土石流已滑至東正線。

台鐵說，為確保旅客安全，已請列車上約100名旅客下車步行回猴硐站等候接駁，另410次列車已由七堵站於9時19分派柴電機車前往現場拉回瑞芳站。

台鐵說，為避免影響旅客行程，已由宜蘭運務段派遣10輛大巴士，5輛往猴硐站、5輛往瑞芳站辦理旅客接駁，並請台北、花蓮運務段督導所屬各站、車班組加強播音，請旅客改搭國道客運。

台鐵說，目前正派員於現場全力搶修中，將動員大型機具挖除滑落至路線上土石方，以儘速恢復運行為目標，降低對於旅運服務的衝擊及影響，搶修完成前通過該路段之各次列車將有延誤情形，造成旅客不便，深致歉意。

台鐵 猴硐

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