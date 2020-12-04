快訊

我新冠境外移入+4！11月至今幾乎天天有病例

台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕忽下肢周邊血管疾病 小心嚴重併發症找上門

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞提醒，下肢周邊血管疾病的高風險族群一定要定期接受檢查，及早預防下肢周邊血管疾病帶來更嚴重的狀況。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞提醒，下肢周邊血管疾病的高風險族群一定要定期接受檢查，及早預防下肢周邊血管疾病帶來更嚴重的狀況。圖／大千綜合醫院提供

根據統計，超過55歲的成人20%都有潛藏的下肢周邊血管疾病問題，發生率高卻容易被忽略，尤其糖尿病及洗腎病患，每3至5人就有1人合併下肢周邊血管狹窄或阻塞問題；另外，下肢周邊血管疾病除嚴重時會併發感染、截肢之外，發生心肌梗塞或腦中風的風險也比一般人高出6倍，因此針對高風險族群的篩檢與早期診斷治療非常重要。

苗栗市大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞表示，下肢周邊血管疾病包括慢性動脈阻塞性疾病與慢性靜脈阻塞性疾病2種。動脈阻塞會造成下肢血流不足，導致下肢缺血；靜脈阻塞則是血液回流不順，造成腿部腫脹。此外，這2種疾病的臨床症狀、治療方式、好發族群都不同，因此需要醫師專業診療。

他指出，過去診斷下肢周邊血管疾病必須進行侵入性的血管攝影，檢查需要血管穿刺及打顯影劑，過程較不舒適，現行非侵入性下肢周邊血管檢查非常簡單，不需禁食或其他特殊準備，只要躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。

因此，只要臨床有疑似下肢周邊血管疾病，可先透過非侵入性的檢查確認，如果沒有，可後續定期追蹤，如檢查確診，再以侵入性血管攝影治療，視病況植入支架或手術處理，可以避免病人一開始時就要接受侵入性檢查的不適。

楊智鈞提醒，55歲以上且有心血管疾病、糖尿病、腎臟病或腎衰竭等高風險族群，應該盡早接受檢查及進一步治療，以預防下肢周邊血管疾病帶來更嚴重的狀況。

非侵入性下肢周邊血管檢查，躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。圖／大千綜合醫院提供
非侵入性下肢周邊血管檢查，躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。圖／大千綜合醫院提供

糖尿病 腦中風

延伸閱讀

刺青族小心 40歲婦女背部鬼頭刺青處竟長基底細胞癌

氣溫驟降好發心血管疾病 做這些事有助血壓下降

看似輕微眩暈卻是中風徵兆！醫師提醒做好一事很重要

常為頭暈所苦...陸男驚成「釘子戶」 鐵釘竟卡頸10年

相關新聞

台北市豪雨！新北基隆宜蘭大雨 山區注意坍方

中央氣象局上午10時5分發布豪雨特報，東北季風影響，今天台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及新北市山區有局...

汐止、南港很會下雨 鄭明典一張圖分析大屯山遮蔽效應

中央氣象局長鄭明典昨在臉書指，因大屯山地形遮蔽的效應，台北市士林區比較不會下雨，讓他聯想到「龜神傳說」。他今天在臉書PO...

加里山四處散落超噁「小白花」 林務局：都跟你說了帶走

近年來國人瘋登山，但亂丟垃圾的壞習慣也帶到山林，「林務局-森活情報站」臉書粉專發文「請問這是你掉的小白花嗎？」，指林務局員工近日在加里山區發現了四處散落的衛生紙小白花，汙染山林，呼籲除了回憶，什麼也不留下。並改編歌詞製作圖卡「都跟你說了帶走！」、「不要再聽你的藉口」。

冷到明晨 彭啟明：這兩天是入冬對台灣的新低溫

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天下半天到今天清晨，冷空氣顯著的發威，各地顯著的感受到降溫，...

塞車有解 林口交流道南北增設2匝道

國道1號林口交流道長期交通壅塞，交通部高速公路局日前提出增設林口A南出立體化匝道方案，但新北市府認為需求遭忽略，經重新研...

林口交流道將建2匝道解決壅塞 桃將全力配合

為解決林口交流道交通壅塞問題，高速公路局彙整新北、桃園意見，昨天拍板決定將以高架形式新建南出、北入匝道，並納入林口交流道...

停航物資不來 蘭嶼不排除用戰備存糧

台東蘭嶼受東北季風影響，船班連續七天無法通行，預計今、明天仍停航，島上已出現民生物資短缺情形，超商貨架空蕩蕩、餐飲店沒瓦...

北北基大雨！ 吳德榮：桃園以北濕冷 明天起氣溫緩升

東北季風影響，中央氣象局今天凌晨持續發布北北基大雨特報，今天基隆北海岸及大台北地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注...

消除子宮頸癌 婦癌專家：讓小男生也接種公費HPV疫

台灣每年新增1500多名子宮頸癌患者，造成不少家庭悲劇，如何在十年後大幅減少罹癌人數，甚至只剩40人？答案很簡單，那就是...

新北唯一必勝客歡樂吧驚傳歇業 本月9日最後營業

連鎖披薩品牌「必勝客」永和餐廳店今傳出即將歇業，令許多在地民眾相當震驚，它不但已經營30年以上，更是全新北「必勝客」唯一...

林口交流道決議增北入匝道 侯友宜：民眾已等得不耐煩

交通部高速公路局今舉辦「國道1號林口路段改善工程小組會議」，決議新增北入匝道，新北市長侯友宜表示，感謝交通部願意聽見新北...

愈晚愈冷！北部東北部4日清晨探15度

中央氣象局表示，今晚開始愈晚愈冷，預估最冷時間點落在明天清晨，北部、東北部低溫約攝氏15度；基隆北海岸、東北部及大台北山...

熱門新聞

公公為了「一支香」飆罵逼離婚 人妻霸氣回：離就離

台北滿街都超市...為何傳統市場不倒？ 網曝「3關鍵」：差很多

急凍！全台最低溫探13度 氣象局：玉山明有望降瑞雪

2海龜伴塑膠袋死在麥寮岸際 其中一種竟是世界最大海龜

新北唯一必勝客歡樂吧驚傳歇業 本月9日最後營業

北北基大雨！ 吳德榮：桃園以北濕冷 明天起氣溫緩升

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。