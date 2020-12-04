汐止、南港很會下雨 鄭明典一張圖分析大屯山遮蔽效應

中央氣象局長鄭明典昨在臉書指，因大屯山地形遮蔽的效應，台北市士林區比較不會下雨，讓他聯想到「龜神傳說」。他今天在臉書PO出12月2日至今天上午7時的高解析度累積降雨圖，進一步分析大屯山遮蔽效應。

他說，先看累積降雨圖的紅色區塊，大致上左側是大屯山系的地形雨分布，呈西北-東南走向，略略彎曲；右下側則是基隆河谷南側的地形雨，很接近東西走向。「龜神傳說」的大屯山遮蔽效應大致以石牌國中為中心（淺藍色區塊），主要範圍分布在北投和士林區的西側。汐止和南港區有一些相對的高值，這和一般人的印象也很符合，這兩區好像也很會下雨。

他說，至於基隆的煙囪是不是有影響，這部份很難比對分析，暫時就讓傳說繼續下去了。

氣象局說，今、明兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率。