加里山四處散落超噁「小白花」 林務局：都跟你說了帶走

近年來國人瘋登山，但亂丟垃圾的壞習慣也帶到山林，「林務局-森活情報站」臉書粉專發文「請問這是你掉的小白花嗎？」，指林務局員工近日在加里山區發現了四處散落的衛生紙小白花，汙染山林，呼籲除了回憶，什麼也不留下。並改編歌詞製作圖卡「都跟你說了帶走！」、「不要再聽你的藉口」。

加里山出現大量排遺使用過的衛生紙，令人作嘔。林務局表示，這些小白花生命力超強，處處皆可發現它們的蹤影， 而且有些還會伴隨著咖啡色的痕跡，這到底是寧靜舒適的山區，還是超大垃圾桶？「都給我把這些衛生紙小白花帶下山啦！」

林務局說，不僅是加里山，近來許多山區都有小白花蹤跡，還有果皮、寶特瓶等垃圾，看了好心疼。不僅汙染山林環境，也造成許多人的困擾，再次呼籲大家，除了照片，什麼也不帶走，除了回憶，什麼也不留下，遵守 #無痕山林守則 一起維護山林美好。