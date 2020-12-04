快訊

追逐囚車的吶喊香港人...肉身投向鐵馬的自由追逐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷到明晨 彭啟明：這兩天是入冬對台灣的新低溫

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
這波冷空氣，將延續今天整天到明天清晨，今天北部白天高溫才17-19度，中南部或東半部可以到25-27度，而周六白天起，會逐步緩回溫，但幅度不是很大。本報資料照片
這波冷空氣，將延續今天整天到明天清晨，今天北部白天高溫才17-19度，中南部或東半部可以到25-27度，而周六白天起，會逐步緩回溫，但幅度不是很大。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天下半天到今天清晨，冷空氣顯著的發威，各地顯著的感受到降溫，空曠地區最低溫降到13-14度，而且不少空曠地區的低溫都降到14度，都會地區低溫也只有15-16度，中南部都會則是低溫18-20度。

彭啟明說，這波冷空氣，將延續今天整天到明天清晨，今天北部白天高溫才17-19度，中南部或東半部可以到25-27度，而周六白天起，會逐步緩回溫，但幅度不是很大，頂多每天稍回溫約1度，周日到下周一、周二時，北部低溫會到17-19度，白天高溫會到21-22度，中南部則是20-29度，屬於日夜溫差大的天氣。

「和上周比較起來，這兩天是入冬對台灣的新低溫，這波已經讓東亞都降下溫來」，他說，北部、東北部，從桃園以北到新北市台北市到基隆宜蘭花蓮，要留意這幾天的持續降雨，雨勢可能在這幾天會更多一些，尤其是熱區的宜蘭，靠南澳蘇澳附近要多留意累積的雨量不小。

下周三、周四冷空氣顯著的減弱，水氣也減少，彭啟明說，是北部到東北部有機會較為放晴雨緩的時候，目前預估溫度會顯著回溫，北部東北部有機會到20-25度，感受到舒適很多，不會有冷的感覺了，中南部回溫幅度雖沒那麼大，但也會感受到略回溫。

彭啟明說，下周五、周六開始到再下一周，預期北方冷高壓仍會再度南下，但影響的程度仍頗分岐，是否會降到非常的低，或是只是類似近期的降溫，仍有不少的變數。

到底今年冬天冷不冷，他說，進入冬季本來溫度就會降下來，也一定會冷，而冷的感受是如何這也和冷的定義有關，是每個月平均溫度的冷，還是有冷氣團或寒流來的極低溫的冷，這幾個數字代表不同意義。或是如果不到20歲的年輕朋友，習慣了這20年暖化下，不正常暖冬的機會較高，如果是來一個正常冬天，當然會覺得很冷，如果是50歲以上，以前還碰過更冷的冬天，當然會覺得不會冷。

他說，從科學數字，從目前掌握較長期的氣候預測來看，今年台灣冬天溫度應該是一個正常冬天的溫度，這指的是平均溫度趨勢，和過去偏暖機會較多的暖冬不同，建議仍需要有些準備。

低溫 彭啟明

延伸閱讀

一波波北方冷高壓南下 彭啟明：今明兩天都會冷

連吹風都會冷！強冷空氣挾雨襲台「最冷時間」曝光

冷空氣來了！ 彭啟明：周末到下周一低溫下探14度

今天變天！ 彭啟明：鋒面上半天掠過北台灣 東北風接力

相關新聞

塞車有解 林口交流道南北增設2匝道

國道1號林口交流道長期交通壅塞，交通部高速公路局日前提出增設林口A南出立體化匝道方案，但新北市府認為需求遭忽略，經重新研...

林口交流道將建2匝道解決壅塞 桃將全力配合

為解決林口交流道交通壅塞問題，高速公路局彙整新北、桃園意見，昨天拍板決定將以高架形式新建南出、北入匝道，並納入林口交流道...

停航物資不來 蘭嶼不排除用戰備存糧

台東蘭嶼受東北季風影響，船班連續七天無法通行，預計今、明天仍停航，島上已出現民生物資短缺情形，超商貨架空蕩蕩、餐飲店沒瓦...

北北基大雨！ 吳德榮：桃園以北濕冷 明天起氣溫緩升

東北季風影響，中央氣象局今天凌晨持續發布北北基大雨特報，今天基隆北海岸及大台北地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注...

消除子宮頸癌 婦癌專家：讓小男生也接種公費HPV疫

台灣每年新增1500多名子宮頸癌患者，造成不少家庭悲劇，如何在十年後大幅減少罹癌人數，甚至只剩40人？答案很簡單，那就是...

新北唯一必勝客歡樂吧驚傳歇業 本月9日最後營業

連鎖披薩品牌「必勝客」永和餐廳店今傳出即將歇業，令許多在地民眾相當震驚，它不但已經營30年以上，更是全新北「必勝客」唯一...

林口交流道決議增北入匝道 侯友宜：民眾已等得不耐煩

交通部高速公路局今舉辦「國道1號林口路段改善工程小組會議」，決議新增北入匝道，新北市長侯友宜表示，感謝交通部願意聽見新北...

愈晚愈冷！北部東北部4日清晨探15度

中央氣象局表示，今晚開始愈晚愈冷，預估最冷時間點落在明天清晨，北部、東北部低溫約攝氏15度；基隆北海岸、東北部及大台北山...

台大急診人工智慧看臉辨識疼痛 急診檢傷再加速

「你現在有多痛？」疼痛非常主觀，要問得清楚，恐怕得花好幾分鐘。但在壅塞的急診現場，疼痛指數攸關檢傷分類，非評估不可，但醫...

「老人隱形殺手」肺炎 這些人是高危險群

肺炎有「老人隱形殺手」之稱，因老人家免疫力較年輕人差，秋冬容易因為上呼吸道感染引起咳嗽、打噴嚏、發燒，嚴重時甚至引發肺炎...

國1林口交流道科技執法 上路1個月開出破千萬罰單

位於桃園龜山、新北林口交界的國道1號林口交流道41A北上匝道入口，上下班尖峰時段車流量大，且部分用路人習慣違規造成堵塞，...

冷到明晨 彭啟明：這兩天是入冬對台灣的新低溫

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天下半天到今天清晨，冷空氣顯著的發威，各地顯著的感受到降溫，...

熱門新聞

預言今年是較冷的冬天 李富城：不會回暖、整個東亞都冷

公公為了「一支香」飆罵逼離婚 人妻霸氣回：離就離

急凍！全台最低溫探13度 氣象局：玉山明有望降瑞雪

2海龜伴塑膠袋死在麥寮岸際 其中一種竟是世界最大海龜

台北滿街都超市...為何傳統市場不倒？ 網曝「3關鍵」：差很多

新北唯一必勝客歡樂吧驚傳歇業 本月9日最後營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。