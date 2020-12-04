冷到明晨 彭啟明：這兩天是入冬對台灣的新低溫

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天下半天到今天清晨，冷空氣顯著的發威，各地顯著的感受到降溫，空曠地區最低溫降到13-14度，而且不少空曠地區的低溫都降到14度，都會地區低溫也只有15-16度，中南部都會則是低溫18-20度。

彭啟明說，這波冷空氣，將延續今天整天到明天清晨，今天北部白天高溫才17-19度，中南部或東半部可以到25-27度，而周六白天起，會逐步緩回溫，但幅度不是很大，頂多每天稍回溫約1度，周日到下周一、周二時，北部低溫會到17-19度，白天高溫會到21-22度，中南部則是20-29度，屬於日夜溫差大的天氣。

「和上周比較起來，這兩天是入冬對台灣的新低溫，這波已經讓東亞都降下溫來」，他說，北部、東北部，從桃園以北到新北市台北市到基隆宜蘭花蓮，要留意這幾天的持續降雨，雨勢可能在這幾天會更多一些，尤其是熱區的宜蘭，靠南澳蘇澳附近要多留意累積的雨量不小。

下周三、周四冷空氣顯著的減弱，水氣也減少，彭啟明說，是北部到東北部有機會較為放晴雨緩的時候，目前預估溫度會顯著回溫，北部東北部有機會到20-25度，感受到舒適很多，不會有冷的感覺了，中南部回溫幅度雖沒那麼大，但也會感受到略回溫。

彭啟明說，下周五、周六開始到再下一周，預期北方冷高壓仍會再度南下，但影響的程度仍頗分岐，是否會降到非常的低，或是只是類似近期的降溫，仍有不少的變數。

到底今年冬天冷不冷，他說，進入冬季本來溫度就會降下來，也一定會冷，而冷的感受是如何這也和冷的定義有關，是每個月平均溫度的冷，還是有冷氣團或寒流來的極低溫的冷，這幾個數字代表不同意義。或是如果不到20歲的年輕朋友，習慣了這20年暖化下，不正常暖冬的機會較高，如果是來一個正常冬天，當然會覺得很冷，如果是50歲以上，以前還碰過更冷的冬天，當然會覺得不會冷。

他說，從科學數字，從目前掌握較長期的氣候預測來看，今年台灣冬天溫度應該是一個正常冬天的溫度，這指的是平均溫度趨勢，和過去偏暖機會較多的暖冬不同，建議仍需要有些準備。