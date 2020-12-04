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北北基大雨！ 吳德榮：桃園以北濕冷 明天起氣溫緩升

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天東北季風影響，桃園以北及及東北部有局部短暫雨，花東偶有零星降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。本報資料照片
今天東北季風影響，桃園以北及及東北部有局部短暫雨，花東偶有零星降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。本報資料照片

東北季風影響，中央氣象局今天凌晨持續發布北北基大雨特報，今天基隆北海岸及大台北地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風影響，桃園以北及及東北部有局部短暫雨，花東偶有零星降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。

上午南方中層鬆散雲系通過，中南部為多雲局部山區有偶飄零星小雨的機率、下午起轉晴。桃園以北濕冷，中南部白天舒適早晚微冷，應注意保暖。北部14至19度、中部15至26度、南部16至28度、東部15至27度。

吳德榮說，明天至下周二冷空氣逐日減弱，氣溫逐日緩升；但仍盛行東北季風，迎風面的大台北及東半部有局部短暫雨，桃園偶有零星降雨的機率。

他說，下周三、周四東北季風減弱，氣溫回升；東半部及大台北東側仍有局部短暫雨。至於背風面的天氣，周六至下周一、中南部晴朗穩定，清晨氣溫低、日夜溫差大。

下周二至周四有中層雲自南方移入，西半部雲量略增為多雲時晴、近山區有偶飄零星小雨的機率。

吳德榮 保暖 氣象局

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