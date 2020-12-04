恩主公醫院參加醫療科技展 提供免費自律神經檢測

老是失眠或感到渾身不對勁，擔心自己不夠健康嗎?那你千萬不能錯過恩主公醫院即日起至12月6日將在台北市南港展覽館1館4樓L1025攤位提供「智慧新醫療 全人心照護」服務，結合臨床心理師免費幫民眾做自律神經檢查、腦波訓練、腦健康檢測與相關健康諮詢服務。

恩主公醫院瞄準人工智慧與精準醫療發展的未來趨勢，導入「床邊醫護資訊系統」、「BIT床頭資訊系統」、「智能醫療語音平台」、「電子白板」、「住院APP」、「ICD-10 CM 智能推薦」（國際疾病分類系統）、「遠距傷口照護系統」等多項創新智慧醫療服務，從門診到病房都有AI的蹤跡，透過科技改善醫療服務品質與效率，使智慧醫療不再是醫學中心的專利，提升整體服務及醫療照顧品質。

攤位現場還有相關智慧運用導入體驗，透過自律神經檢測、腦波訓練、腦健康檢測，以科技結合醫療專業的力量，提供改善日常生活的預防保健知識，像是現在高齡化的社會，不只是年輕人因工作壓力大而產生自律神經失調的情形，老年人也會因為生理衰退發生失智的狀況，臨床心理師透過生理回饋儀測量心跳、腦波、呼吸、皮膚等訊號，顯示受檢者交感神經與副交感神經系統活化程度，推論自律神經系統是否達到平衡，檢測目前的心理壓力與生理狀況。