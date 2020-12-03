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國泰醫院引進智慧決策系統 降低敗血症死亡率

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
國泰醫院急診導入智敗血症智慧決策作業系統，四年來敗血症死亡率從18.5%降至5.7%。圖／國泰醫院提供。
國泰醫院急診導入智敗血症智慧決策作業系統，四年來敗血症死亡率從18.5%降至5.7%。圖／國泰醫院提供。

敗血症」致死率上看五成，急診病人病情瞬息萬變，國泰醫院運用創新智能科技導入敗血症智慧決策作業系統，急診敗血症死亡率從2018年的18.5%，至2019年降到5.71%，接近國際平均值3.5%。

國泰醫院急診醫學部主任陳健驊表示，敗血症智慧決策作業系統依病人生命徵象，提供100多個參數 ，由系統自動警示提醒，同時設計查核表，協助醫師看診與給予處置過程中自動帶入檢驗結果，並透過「敗血症引發器官衰竭分數（SOFA）分數」計算，找出敗血症高風險族群，還能進一步給予臨床照護建議，協助年輕醫師判斷。

該系統從2016年陸續導入國泰醫療體系醫院後，有效降低病人總住院時數，從240小時降至228小時、急診敗血症病人死亡率從18.5%，2017年正式跌破10%，去年死亡率為5.7%。

「2020台灣醫療科技展」於12月3日開展，國泰醫療體系除了展出「敗血症智慧決策作業系統」，考量國內約有兩百多萬名糖尿病患，預估未來每年還會以2.5萬名速度持續增加，更與基因檢測公司合作，利用與心血管疾病相關的基因，開發評估糖尿病患的冠心病風險檢測，未來只要少量血液，就能預估糖尿病患罹患冠狀動脈疾病的風險。

敗血症

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