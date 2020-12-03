急凍！全台最低溫探13度 氣象局：玉山明有望降瑞雪

開始冷了！中央氣象局說，受東北季風影響，今深夜到明天清晨是最冷的時間點，中部以北、東北部低溫下探15度，空曠地區甚至來到13度，若水氣跟低溫有配合，玉山有望降下今年入冬以來的瑞雪。

氣象預報員陳建安說，東北季風影響到下周二，最冷時間點是今天深夜到明天清晨，明天清晨中部以北、東北部低溫15到16度，沿海空曠地區可以來到13到14度；南部、花蓮；台東17到19度。至於高溫回升有限，北台灣一整天20度以下，中南部、花蓮、台東21到24度。

雨勢部分，陳建安說除了東北風影響外，明天還有南邊水氣，北冬有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區和大台北山區有局部大雨機率，南部跟中部山區有零星飄雨現象。

陳建安說，後天南邊水氣減少，但東北季風持續，降雨範圍還是北部、東半部，局部大雨仍為基隆北海岸、東北部和大台北山區。至於中南部山區，到下周二都不會下雨，轉為多雲到晴。

陳建安說，後天白天溫度緩步回升，比較明顯要下周三、四，東北風才會減弱，氣溫明顯回暖。北台灣高溫來到27度，低溫20度上下，北東仍有局部雨，但大雨機率降低，空檔變多。

至於下雪，陳建安說，明天有南邊水氣，水氣跟溫度搭配上的話，3000公尺以上，如玉山有機會降雪。