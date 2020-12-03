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消除子宮頸癌 婦癌專家：讓小男生也接種公費HPV疫

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
男童接種疫苗情境示意圖。圖／Ingimage
男童接種疫苗情境示意圖。圖／Ingimage

台灣每年新增1500多名子宮頸癌患者，造成不少家庭悲劇，如何在十年後大幅減少罹癌人數，甚至只剩40人？答案很簡單，那就是男女均納入公費HPV疫苗施打對象，中山醫學大學附設醫院副院長、婦產部主任曾志仁說，「這是一條該走的路。」

曾志仁指出，以前對於子宮頸癌疫苗施打成效，大都只能強調，可減少八成HPV感染機率，預防四成七癌前病變，並無數據可證實疫苗在實際預防癌症上的成效。

然而，新英格蘭期刊於今年10月刊登全球第一篇預防子宮頸癌成效的研究報告，結果令人振奮！曾志仁表示，該研究團隊長期追蹤瑞典十年來全國普打後的罹癌人數變化，在接種疫苗的女性中，僅19人罹患子宮頸癌，無人因此死亡，反觀未打疫苗女性，罹癌人數多達586人，造成160人死亡。

曾志仁表示，這是全球第一份有關疫苗預防癌症、減少死亡率的研究報告，有無施打HPV疫苗，差距明顯。瑞典人口為一千萬人，如將此模式套用在台灣，男女皆接種疫苗，十年後，每年新增子宮頸癌人數僅約40人，而目前一年則是新增1500多人。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，我國自2018年起，提供國一女生公費HPV疫苗接種，校內接種率超過八成，與歐美國家相較，起步較晚，想要達到世界衛生組織2030年清除子宮頸癌目標，確實要有更積極的策略。

世界衛生組織最近首度發布《加速清除子宮頸癌的全球戰略》，呼籲中低收入國家落實疫苗接種、篩檢和治療等三大策略，以實現2030年清除子宮頸癌的目標。

目前全球已有40個國家在防治子宮頸癌策略上，採取「男女皆打」方式，其中以澳洲動作最快，早在2013年分階段讓男生、女生接種公費疫苗，預計在2028年就能達標。

為何預防子宮頸癌，男女均需施打疫苗？蔡麗娟提出兩大原因，首先，不分男女都可能感染人類乳突病毒（HPV），而主要感染途徑為性行為，這是男女共同應負的責任，施打疫苗，保護自己，也能保護另一半。

此外，除了造成子宮頸癌，HPV還與多種癌症與疾病相關。研究證實，HPV易造成「六癌一病」，包括子宮頸癌、口咽癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌，以及菜花，因此，男性也有施打疫苗的急迫性。

蔡麗娟表示，受限於經費預算，我國公費接種對象仍只限於國一女生，建議未來小男生也能列入公費接種範圍。再者，家長對於人類乳突病毒應有更正確的認知，為了讓孩子未來免於「六癌一病」威脅，建議可自費接種疫苗。

曾志仁強調，台灣想要國際化，進入國際社會，只喊政治口號，無濟於事，應在重大疾病癌症預防上，有所表現，累積聲量及本錢。只要抹片與疫苗雙管齊下，提高抹片篩檢率，並讓小男生納入公費接種對象，台灣一定能在2030年達到世衛組織清除子宮頸癌的目標。

子宮頸癌 疫苗 癌症

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