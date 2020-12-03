長照2.0服務涵蓋率53% 聘僱外籍看戶家庭可申請

印尼移工四日起禁止來台為期兩周。衛福部長照司提醒民眾，申請聘僱外籍家庭看護工時，亦可同時請居住縣市外籍看護工申審人員協助轉介長期照顧管理中心，副司長周道君更表示，至一O九年九月為止，長照二.O服務覆蓋率已提升至五三%，仍有空間可使用。

長照二.O自民國一O六年上路至今四年，長照司根據台灣目前八一.五萬長照需求人口計算，到今年九月約有五三%的服務涵蓋率，其中，台北市、新北、桃園三直轄市的覆蓋率相較全國平均數值來得低，恰巧三區移工人數為全台最多，顯示對長照二.O服務需求因移工照護多少被抵銷。

此波疫情衝擊社福移工較大縣市需求，周道君表示，本月一日起，衛福部已與勞動部推痛放寬聘雇外籍看護工家庭，不再受卅天空窗限制得申請喘息服務，而許多民眾以為申請看護工期間就不能申請長照，事實上，看護工還沒至個案家提供服務的「當日」前，都與一般失能個案相同，均可使用居家、社區、專業、接駁等各項常照服務。

因此，新聘外籍家庭看護工若因疫情未能如期入境，或入境後需居家(集中)檢疫、居家隔離十四日，在到家以前都可申請，此外，原聘外籍家庭看護工返來源國休假，因疫情未能返臺也符合條件。長照二.O服務被照顧者需經評估為等級二級以上，提出申請到完成約兩個工作天。